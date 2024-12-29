29 декабря 2024, 15:30

Недельный траур объявили в Южной Корее из-за крушения самолета

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Исполняющий обязанности президента Южной Кореи Чхве Сан Мок объявил в стране семидневный национальный траур с 29 декабря по 4 января из-за крушения самолета в Муане. Его заявление опубликовала пресс-служба офиса премьера Кореи.

«Правительство объявляет с сегодняшнего дня по 4 января национальный семидневный траур. В рамках него будут организованы траурные залы в аэропорту Муана, Сеуле, Кванджу, Чолла-Намдо и еще 17 регионах для выражения соболезнований», - говорится в сообщении.

Все государственные учреждения, учреждения местных властей и министерства приспустят государственные флаги, а госслужащие наденут траурные ленты, чтобы почтить память погибших.

Ранее стало известно, что пятеро детей находились на борту разбившегося самолета в Муане.

Аэропорт в Муане предупреждал экипаж Boeing о риске столкновения с птицами.

Самолеты Южная Корея Авиакатастрофа в южнокорейском аэропорту Муан
29 декабря 2024, 12:22
«Наводит порядок». В полиции Нью-Йорка прошли чистки из-за секс-скандала
Unsplash
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Комиссар полиции Нью-Йорка Джессика Тиш уволила десятки полицейских с руководящих должностей. Это стало следствием крупного секс-скандала, который разразился в ее ведомстве. Об этом сообщила газета The New York Post.

Бюро внутренних дел не осуществляло должного контроля, сообщил источник издания. Тиш «наводит порядок и возвращает департамент в нужное русло».

Увольнения начались через неделю после того, как разразился секс-скандал с участием главы департамента. Лейтенант полиции Нью-Йорка Кватиша Эппс рассказала, что главный полицейский Джеффри Мэддри требовал от нее «нежелательных сексуальных услуг» в обмен на возможность сверхурочной работы.

Ранее американский предприниматель Илон Маск призвал уволить губернатора штата Нью-Йорк Кэти Хокул из-за публикации о метро в городе. В тот же день, когда в метро Нью-Йорка произошли два нападения с ножом и одного человека сожгли заживо, градоначальница опубликовала в сети серию фото с пассажирами. И рассказала об успехах своих усилий по обеспечению безопасности в подземном транспорте.

Нью-Йорк Полиция
29 декабря 2024, 11:11
Кавелашвили официально вступил в должность президента Грузии
Global Look Press
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Избранный президент Грузии Михаил Кавелашвили официально вступил в должность главы государства. Трансляцию инаугурации провел сайт парламента.

Кавелашвили произнес торжественную клятву, прозвучал государственный гимн. Инаугурация грузинского лидера прошла в здании парламента.

Выборы в Грузии состоялись 14 декабря. Они проводились по новой системе - голоса за единственного кандидата отдавали члены коллегии выборщиков. До этого президента избирали с помощью всенародного голосования.

Кандидат от правящей партии «Грузинская мечта» Михаил Кавелашвили получил 224 из 300 голосов. Для победы ему нужно было набрать более 200. Выборная коллегия состояла из 150 депутатов парламента, 21 депутата Верховного совета Аджарии, 20 представителей Верховного совета Абхазии и 109 депутатов муниципальных органов власти различных регионов.

Действующий на тот момент президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась признать результаты выборов.

Грузия Выборы президента Грузии 2024
29 декабря 2024, 11:10
Зурабишвили покинула дворец президента Грузии
Global Look Press
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Бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили покинула дворец в Тбилиси и вышла к собравшимся митингующим. Об этом сообщило РИА «Новости».

В воскресенье в должность президента Грузии официально вступил Михаил Кавелашвили, торжественная церемония инаугурации проходит в здании парламента страны.

Зурабишвили заявила, что покинула президентский дворец, забрав с собой «флаг и легитимность, но будет бороться за назначение новых парламентских выборов и останется с народом». Она подчеркнула, что считает процесс инаугурации пародией, а Кавелашвили не признает президентом.

«Я получила много предложений от стран-партнеров и намерена посетить их. Я приму участие в запланированной на 31 декабря акции протеста и встречу Новый год на проспекте Руставели вместе с митингующими», - добавила бывший президент Грузии.

Ранее премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе пригрозил Зурабишвили уголовной ответственностью , если она объявит новые парламентские выборы.

Грузия Выборы президента Грузии 2024
29 декабря 2024, 08:59
Муан объявили зоной особого бедствия после авиакатастрофы
Global Look Press
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Исполняющий обязанности президента Южной Кореи вице-премьер Чхве Сан Мок  объявил Муан зоной особого бедствия после происшествия с пассажирским самолетом. Об этом сообщило агентство Yonhap.

«Мобилизуйте все оборудование, экстренные медицинские службы, инфраструктуру и персонал. Правительство в настоящее время в полном составе тесно сотрудничает и использует все доступные ресурсы для устранения последствий аварии», - заявил Чхве Сан Мок.

Утром 29 декабря Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air во время посадки в аэропорту Муан пролетел мимо взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение. На борту находился 181 человек, среди них шесть членов экипажа. Причинами ЧП рассматриваются неисправность с выдвижением шасси , погодные условия или столкновение с птицей.

Посольство России в Южной Корее принесло соболезнования в связи с происшествием.

Авиакатастрофы Южная Корея Авиакатастрофа в южнокорейском аэропорту Муан

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