Недееспособность Байдена признали в США

Обвиняемого в контрабандной поставке более тонны кокаина в Нидерланды футболиста московского «Спартака» Квинси Промеса приговорили к шести годам тюрьмы. Как сообщила газета De Telegraaf, решение принял суд Амстердама.

Обвиняемого в контрабандной поставке более тонны кокаина в Нидерланды футболиста московского «Спартака» Квинси Промеса приговорили к шести годам тюрьмы. Как сообщила газета De Telegraaf , решение принял суд Амстердама.

Такой же срок получил двоюродный брат футболиста Марилио В., проходящий по этому делу соответчиком.

Груз с наркотиком таможня порта Антверпена обнаружила в конце января 2020 года. Кокаин спрятали в мешках с морской солью, которые перевозил контейнеровоз из Бразилии.

Контрабандисты успели выгрузить часть партии весом в 650 килограммов. Вторую часть груза в 712 килограммов перехватили таможенники.

Сторона обвинения настаивала, что всей операцией по перевозке кокаина руководил именно Промес, а его родственник оказывал посильную помощь.

Прокуратура потребовала для футболиста девять лет заключения и восемь лет для его сообщника. Суд не согласился и вынес более мягкий приговор в виде шести лет для каждого обвиняемого.

Промес на судебном заседании не присутствовал. Вместе с другими игроками «Спартака» он уехал на сборы в Объединенные Арабские Эмираты. Наличие резидентской визы ближневосточной страны позволило ему не опасаться депортации.

Своей вины спортсмен не признал. Адвокаты Промеса настаивали, что вся версия обвинения построена на косвенных уликах.

Это не первое уголовное дело в отношении Квинси Промеса. В прошлом году футболиста приговорили к полутора годам тюрьмы за удар ножом родственника на вечеринке. Сейчас приговор находится на апелляционном рассмотрении, но в рамках гражданского производства Промеса обязали выплатить пострадавшему компенсацию.