14 февраля 2024, 14:35

Недееспособность Байдена признали в США

Global Look Press
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Генпрокурор штата Западная Вирджиния Патрик Морриси потребовал от вице-президента Соединенных Штатов Камалы Харрис отстранить главу Белого дома Джо Байдена от работы. По его словам, президент не в состоянии выполнять обязанности, сообщило издание The Hill.

Специальный прокурор Роберт Хура представил доклад о ненадлежащем хранении секретных документов Байденом. Морриси отреагировал на эту информацию. Он обратился к Харрис с просьбой применить 25-ю поправку к Конституции США, согласно которой возможно отправить президента в отставку, если он не способен выполнять обязанности.

«Снижение когнитивных способностей президента Байдена вызывает серьезную обеспокоенность у американцев, особенно сейчас, когда наша страна сталкивается с кризисами как здесь, так и за рубежом», - подчеркнул он.

Прокурор добавил, что Соединенным Штатам нужен здоровый президент.

Камала Харрис уже заявила, что готова временно исполнять обязанности главы государства.

США Отставки Белый дом в США Кризис Джо Байден
14 февраля 2024, 14:29
Глава Минобороны Индонезии захватил лидерство на выборах президента страны
Global Look Press
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Глава Минобороны Индонезии генерал Прабово Субианто с большим отрывом лидирует на выборах президента страны. Об этом свидетельствуют данные независимого подсчета голосов, сообщило издание Indikator.

По информации шести собирающих данные с избирательных участков организаций, Субианто получит свыше 57% голосов избирателей. Каждая из независимых структур обработала порядка половины доступных бюллетеней.

Официальные результаты по голосованию станут известны позднее, а процедура подсчета может растянуться на несколько недель.

Соперники Субианто, бывший глава Джакарты Басведан Анис набрал 23,38% голосов, а за экс-губернатора провинции Центральная Ява Ганджара Праново голоса отдали 17% участников голосования.

Если Субианто наберет свыше 50% голосов, то выиграет президентские выборы уже в первом туре.

Ранее стало известно, что Индонезия отказалась возобновлять безвизовый режим с Россией.

Индонезия Выборы
14 февраля 2024, 13:11
Нападающий «Спартака» Промес получил шесть лет тюрьмы за контрабанду кокаина
РИА «Новости»
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Обвиняемого в контрабандной поставке более тонны кокаина в Нидерланды футболиста московского «Спартака» Квинси Промеса приговорили к шести годам тюрьмы. Как сообщила газета De Telegraaf, решение принял суд Амстердама.

Обвиняемого в контрабандной поставке более тонны кокаина в Нидерланды футболиста московского «Спартака» Квинси Промеса приговорили к шести годам тюрьмы. Как сообщила газета De Telegraaf , решение принял суд Амстердама.

Такой же срок получил двоюродный брат футболиста Марилио В., проходящий по этому делу соответчиком.

Груз с наркотиком таможня порта Антверпена обнаружила в конце января 2020 года. Кокаин спрятали в мешках с морской солью, которые перевозил контейнеровоз из Бразилии.

Контрабандисты успели выгрузить часть партии весом в 650 килограммов. Вторую часть груза в 712 килограммов перехватили таможенники.

Сторона обвинения настаивала, что всей операцией по перевозке кокаина руководил именно Промес, а его родственник оказывал посильную помощь.

Прокуратура потребовала для футболиста девять лет заключения и восемь лет для его сообщника. Суд не согласился и вынес более мягкий приговор в виде шести лет для каждого обвиняемого.

Промес на судебном заседании не присутствовал. Вместе с другими игроками «Спартака» он уехал на сборы в Объединенные Арабские Эмираты. Наличие резидентской визы ближневосточной страны позволило ему не опасаться депортации.

Своей вины спортсмен не признал. Адвокаты Промеса настаивали, что вся версия обвинения построена на косвенных уликах.

Это не первое уголовное дело в отношении Квинси Промеса. В прошлом году футболиста приговорили к полутора годам тюрьмы за удар ножом родственника на вечеринке. Сейчас приговор находится на апелляционном рассмотрении, но в рамках гражданского производства Промеса обязали выплатить пострадавшему компенсацию.

Суд Спартак Контрабанда Футбол Тюрьмы Приговоры Кокаин Нидерланды
14 февраля 2024, 13:08
«Любят тишину». В Кремле ответили на вопрос обмена между Россией и США
РИА «Новости»
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Вопросы обмена заключенными между Россией и США любят тишину, процесс входит в зону интересов обеих стран. На это указал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Я не могу ничего сказать. Могу напомнить слова Владимира Путина о том, что такие дела могут решаться только в тишине, так как любят тишину. В наших интересах, как и интересах США, чтобы все это решали в тишине», - сказал он.

Ранее стало известно, что государственный секретарь США Энтони Блинкен провел переговоры с американцем Полом Уиланом, которого задержали в России по подозрению в шпионаже в 2020 году. Сейчас он находится в колонии строгого режима в Мордовии.

Путин во время пресс-конференции в декабре прошлого года заявлял, что Россия не отказывается от диалога с США по этим вопросам, но ждет от американской стороны приемлемого предложения.

В марте 2023 года в Екатеринбурге задержали американского журналиста Эвана Гершковича, он собирал данные, составляющие государственную тайну. Путин отмечал, что журналист работал в России в интересах спецслужб США.

США Заключенные Дмитрий Песков Россия
14 февраля 2024, 10:39
Латвия отреагировала на объявление своих министров в розыск в России
РИА «Новости»
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Министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш сообщил в соцсети Х, что вызвал российского дипломата из-за объявления в России в розыск латвийских чиновников. По его мнению, это политически мотивированное решение.

Министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш сообщил в соцсети Х , что вызвал российского дипломата из-за объявления в России в розыск латвийских чиновников. По его мнению, это политически мотивированное решение.

«В МИД вызван временный поверенный посольства РФ из-за публично доступного списка бывших и нынешних должностных лиц Латвии, против которых Россия возбудила политически мотивированные дела», - написал глава внешнеполитического ведомства.

Латвийская сторона потребовала «объяснений» от российского дипломата, уточнили в заявлении на сайте МИД прибалтийской страны.

МВД России объявило в розыск главу Минфина Латвии Арвилса Ашераденса, еще ряд чиновников и министров стран Прибалтики. В базе ведомства также появилась информация о розыске премьера Эстонии Каи Каллас , которая известна своей русофобской позицией. В МИД РФ пояснили, что за надругательство над исторической памятью о борьбе с нацизмом придется отвечать.

Латвия Россия МИД РФ

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