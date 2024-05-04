Он констатировал, что США пытается обвинить Россию «во всех смертных грехах». Российская сторона не раз рекомендовала американской передавать любые подозрения по официальным каналам, предоставляя конкретные факты. Россия никогда не уклонялась от «равноправного и неполитизированного» обсуждения проблем.

«Американским властям попросту нечего предъявить в обоснование своих инсинуаций. Очевидно, что подобные провокационные вбросы будут только усиливаться по мере приближения выборов президента США», - подчеркнул дипломат.

Нагнетая «российскую угрозу», политики США чувствуют себя хозяевами положения, отметил посол. Между тем, по словам Антонова, «лживая пропаганда и демонстративный отказ от профессионального диалога» подрывают международную информационную безопасность. Он напомнил, что линию на совершенствование методов кибератак взял именно Запад.

Ранее ЕС и США обвинили российские спецслужбы в связях с хакерами из группировки APT28.