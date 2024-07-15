Небывалый ажиотаж вокруг мерча с символикой Трампа начался в Пенсильвании
Бум продаж товаров с символикой бывшего президента США Дональда Трампа отметили в городе Ростравер в Пенсильвании, который расположен недалеко от места покушения на политика. Об этом РИА «Новости» рассказал местный продавец.
В небольшом городке все желающие могут приобрести футболки, кепки, флаги и фотографии экс-президента. Американец отметил, что «никогда прежде не видел такого большого спроса».
«Поверить невозможно в то, что произошло после стрельбы», - сообщил продавец.
Мужчина добавил, что надо быть «истинным сторонником Трампа», чтобы в такую жару «стоять в очереди за кепкой».
После покушения на Трампа сторонники действующего главы Белого дома прекратили призывать его сняться с президентской гонки. Стало сложно вести публичные беседы о замене Джо Байдена как кандидата на выборах.