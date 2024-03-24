Небоскреб «Бурдж-Халифа» в Дубае подсветили в цвета российского флага

Небоскреб «Бурдж-Халифа» в Дубае также окрасили в цвета российского триколора в память о жертвах террористической атаки в Crocus City Hall. На фасаде самого высокого здания в мире появилась надпись «Объединенные Арабские Эмираты поддерживают Россию» на арабском и английском языках.

В России начался день общенационального траура по жертвам теракта в Crocus City Hall. В стране приспустили государственные флаги и отменили развлекательные мероприятия.

Президент России Владимир Путин назвал теракт в Crocus City Hall кровавым и варварским. Он объявил 24 марта днем общенационального траура. Глава государства поблагодарил медиков, пожарных и спасателей , которые работали на месте происшествия.