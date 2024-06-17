17 июня 2024, 11:21

Небензя заявил о необходимости признания вины нацистской Германии перед народами СССР

Global Look Press
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Россия планирует добиваться официального международного признания истинной природы преступлений нацистской Германии против народов Советского Союза. Об этом рассказал РИА «Новости» постпред РФ при ООН Василий Небензя.

В мае Генассамблея ООН приняла резолюцию «о геноциде в Сребренице». По словам Небензи, это событие открыло ящик Пандоры, после чего могут образоваться и другие подобные документы. Он заметил, что принятие резолюции по Сребренице стало прецедентом, который повлияет на признание других исторических трагедий в качестве актов геноцида.

Дипломат подчеркнул, что преступления нацистской Германии против народов СССР, в том числе блокада Ленинграда, остаются одной из самых болезненных тем.

«Мы продолжим добиваться официального признания истинной природы этих преступлений и восстановления исторической правды на международном уровне всеми доступными средствами», - добавил он.

Германия СССР Преступления ООН
17 июня 2024, 12:15
Нетаньяху распустил созданный после первой атаки ХАМАС кабинет военных действий
Global Look Press
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После отставки министра Бени Ганца в Израиле распустили чрезвычайный военный кабинет министров. Об этом сообщило издание Ynet.

По данным газеты Israel Hayom , премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху 16 июня провел заседание узкого кабмина по вопросам безопасности. На совещании он сообщил, что формирование чрезвычайного военного кабинета министров было частью коалиционного соглашения с Ганцем по его же просьбе.

«После ухода Ганца такого форума больше не будет», - сказал Нетаньяху.

Заявление последовало после того, как министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир попросил включить его в чрезвычайный военный кабмин после отставки Ганца.

В начале июня министр без портфеля Бени Ганц заявил, что выходит из чрезвычайного правительства Нетаньяху. Он пояснил, что премьер-министр мешает стране двигаться к настоящей победе.

Израиль Отставки Военные Биньямин Нетаньяху
17 июня 2024, 09:29
Сотрудничество США, Южной Кореи и Японии против КНДР решили официально оформить
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Правительства США, Южной Кореи и Японии до 2025 года оформят сотрудничество в борьбе с ядерной угрозой. Они заключат соглашение до инаугурации нового американского президента, сообщил агентству Bloomberg министр обороны Республики Корея Шин Вон Сик.

В ближайшее время он встретится со своими американскими и японскими коллегами, чтобы обсудить трехсторонний пакт о создании структуры сотрудничества в области безопасности. Шин Вон Сик сообщил, что страны договорятся обмениваться данными о запусках ракет КНДР и реагировании на угрозы.

«Приоритетом будет создание системы, позволяющей более эффективно, оперативно и слаженно реагировать на ядерные и ракетные угрозы Северной Кореи между Южной Кореей, США и Японией и сделать это необратимым», - сказал он.

Соглашение подпишут во второй половине этого года, до инаугурации нового президента США. В годы правления Дональда Трампа в Штатах сотрудничество США, Южной Кореи и Японии испытывало проблемы. Республиканец сократил количество совместных учений и потребовал увеличить расходы на размещение американских войск в регионе.

Лидер КНДР Ким Чен Ын призвал США не вмешиваться в ситуацию на Корейском полуострове. Он пригрозил ударами по инфраструктуре Южной Кореи.

США Япония Южная Корея КНДР
17 июня 2024, 09:24
Глава МАГАТЭ назвал нереалистичным решение США о запрете на импорт российского урана
РИА «Новости»
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Решение Соединенных Штатов по запрету на импорт российского урана является нереалистичным. Такое мнение в беседе с «Известиями» выразил гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

Он отметил, что решение американских властей не сразу повлияет на мировой рынок урана. Санкции становятся инструментом давления. Гросси не стал оценивать, насколько это хороший способ решения ситуации.

«Но думаю, что эти меры были приняты за рядом исключений и оговорок. А это значит, что они понимают их нереалистичность в нынешних условиях рынка», - высказался глава МАГАТЭ.

Он уточнил, что мировая цепочка поставок включает в том числе Россию. В Европе существует много водо-водяных реакторов, зависящих от топлива и других услуг из РФ.

При этом в целом за апрель объем торговли между Россией и Соединенными Штатами существенно вырос. Он увеличился на 20%.

США Запреты Европа Санкции Россия МАГАТЭ
17 июня 2024, 09:05
Медведев заявил о стремлении десятков стран присоединиться к БРИКС
РИА «Новости»
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Присоединиться к БРИКС сегодня стремятся несколько десятков стран. С таким заявлением выступил 17 июня зампред Собеза России Дмитрий Медведев, сообщило РИА «Новости».

О желании ряда государств стать участниками объединения политик сообщил на пленарном заседании Международного межпартийного форума «Единой России» «Роль объединения БРИКС в построении нового многополярного миропорядка». Мероприятие проходит во Владивостоке.

«Другие страны стремятся присоединиться к БРИКС. Их уже, можно сказать, несколько десятков, в том числе из нашего региона - Таиланд, Вьетнам и ряд других стран», - указал зампред Совбеза.

В минувшее воскресенье, 16 июня, стало известно об отказе нескольких стран , среди которых были в том числе участники БРИКС, подписать совместное коммюнике по итогам конференции по Украине в Швейцарии.

Речь идет о Бразилии, Индии, ЮАР, ОАЭ, Армении, Бахрейне, Ватикане, Индонезии, Ливии, Мексике, Саудовской Аравии, Словакии и Таиланде.

Дмитрий Медведев Россия БРИКС

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