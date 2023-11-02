Небензя заявил, что у Израиля нет права на самооборону

Небензя отметил, что у Вашингтона и его союзников хватает ресурсов лишь на утверждения «о якобы имеющемся у Израиля праве на самооборону», которого нет у оккупирующей державы. По его словам, такие действия США являются лицемерными.

«Сегодня, видя ужасающие разрушения в Газе, многократно превышающие все то, что они гневно критикуют в других региональных контекстах - удары по гражданским объектам, включая больницы, гибель тысяч детей, они словно в рот воды набрали», - сказал Небензя.

Постпред РФ объяснил, что Россия признает право Израиля на обеспечение собственной безопасности, но ее гарантии могут быть только после решения палестинского кризиса на основе резолюций СБ ООН.

Ранее Небензя заявил, что США грубо нарушили международное право и суверенитет Сирии после атаки объектов в арабской республике. Он указал на опасность подобных действий на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке.