Небензя указал на попытки США втянуть в конфликт крупнейшие страны на Ближнем Востоке
США целенаправленно пытаются втянуть в конфликт на Ближнем Востоке крупнейшие страны региона. Об этом на заседании Совбеза ООН заявил постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя. Его выступление транслировали в Telegram-канале постпредства РФ.
«Практически без пауз атакуя в последнее время объекты, как утверждается, проиранских группировок в Ираке и Сирии, Соединенные Штаты пытаются целенаправленно втянуть в общерегиональный конфликт крупнейшие страны Ближнего Востока», - заявил Небензя.
Дипломат также подчеркнул, что удары американцев по САР и Ираку провоцируют дальнейшее разжигание конфликта.
Американская армия нанесла ракетные удары по объектам Ирака и Сирии, связанным с иранским Корпусом стражей исламской революции. Президент США Джо Байден добавил, что атаки на эти страны продолжатся, при этом уточнил, что Штаты не стремятся к эскалации конфликта на Ближнем Востоке.