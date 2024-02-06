Небензя указал на попытки США втянуть в конфликт крупнейшие страны на Ближнем Востоке

«Практически без пауз атакуя в последнее время объекты, как утверждается, проиранских группировок в Ираке и Сирии, Соединенные Штаты пытаются целенаправленно втянуть в общерегиональный конфликт крупнейшие страны Ближнего Востока», - заявил Небензя.

Дипломат также подчеркнул, что удары американцев по САР и Ираку провоцируют дальнейшее разжигание конфликта.

Американская армия нанесла ракетные удары по объектам Ирака и Сирии, связанным с иранским Корпусом стражей исламской революции. Президент США Джо Байден добавил, что атаки на эти страны продолжатся, при этом уточнил, что Штаты не стремятся к эскалации конфликта на Ближнем Востоке.