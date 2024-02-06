06 февраля 2024, 03:31

Небензя указал на попытки США втянуть в конфликт крупнейшие страны на Ближнем Востоке

РИА «Новости»
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США целенаправленно пытаются втянуть в конфликт на Ближнем Востоке крупнейшие страны региона. Об этом на заседании Совбеза ООН заявил постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя. Его выступление транслировали в Telegram-канале постпредства РФ.

«Практически без пауз атакуя в последнее время объекты, как утверждается, проиранских группировок в Ираке и Сирии, Соединенные Штаты пытаются целенаправленно втянуть в общерегиональный конфликт крупнейшие страны Ближнего Востока», - заявил Небензя.

Дипломат также подчеркнул, что удары американцев по САР и Ираку провоцируют дальнейшее разжигание конфликта.

Американская армия нанесла ракетные удары по объектам Ирака и Сирии, связанным с иранским Корпусом стражей исламской революции. Президент США Джо Байден добавил, что атаки на эти страны продолжатся, при этом уточнил, что Штаты не стремятся к эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

США Сирия Ирак Ближний Восток
06 февраля 2024, 03:40
Министр финансов Германии сделал неожиданное признание
РИА «Новости»
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Германия беднеет из-за отсутствия экономического роста. Такое заявление сделал глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер на мероприятии Bloomberg во Франкфурте.

«Мы больше не конкурентоспособны <…>. Мы становимся беднее, потому что у нас нет экономического роста. Мы отстаем», - заявил немецкий министр финансов.

Замечание Линднера свидетельствует о сложном положении крупнейшей экономики Европы. Министр заявил, что «непостижимо», почему правительство не делает никаких выводов из этого анализа. Министр имел в виду прогноз ОЭСР, согласно которому рост экономики ФРГ в 2024 году составит лишь 0,3%.

Ранее упадок немецкого автопрома отметил президент России Владимир Путин при осмотре павильона Сбера на выставке-форуме «Россия». Глава государства отметил, что Германия « уничтожает свою автомобильную промышленность », и пошутил, что «надо бы как-то им помочь».

Германия Европа Экономика Промышленность
06 февраля 2024, 02:12
Посольство РФ обсудит с Госдепом и Белым домом теракт против Ил-76
РИА «Новости»
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Российское посольства в США собирается обсудить в Белом доме и государственном департаменте теракт против Ил-76. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на информированный источник.

«Посольство добивается встречи в Госдепе и Белом доме», - заявил он.

По данным источника, во время контактов собираются поставить вопрос о «расследовании на предмет террористического акта Украины».

Ранее заместитель представителя Госдепартамента США Ведант Патель резко отказался от ответа на вопрос корреспондента о расследовании США теракта против Ил-76. Вместо этого он поинтересовался у журналиста, насколько соответствуют представленные доказательства «уровню достоверных свидетельств, который показывают россияне, рассказывая правду о других вещах».

Также он не стал давать комментарии насчет крушения Ил-76 в Белгородской области. Патель заявил, что об этом нужно говорить с партнерами США на Украине.

США Белый дом в США Госдеп США Самолеты Россия Крушение самолета Ил-76 в Белгородской области
05 февраля 2024, 22:17
Рак обнаружили у короля Британии Карла III
РИА «Новости»
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У британского короля Карла III нашли рак. Об этом сообщили в Букингемском дворце, передало РИА «Новости».

«Во время недавней процедуры в больнице <…> была отмечена отдельная вызывающая беспокойство проблема. Последующие диагностические исследования выявили форму рака», - заявили в релизе.

Медики уже занялись лечением короля. На период терапии монарху рекомендовали отказаться от посещения публичных мероприятий. При этом Карл III сможет выполнять свои обязанности и работать с официальными документами.

Ранее газета The New York Post сообщила, что Карл III может отречься от престола досрочно. Как отметил бывший дворецкий принцессы Дианы, монарх покинет пост в течении ближайших 10 лет, а в стране появятся молодые король и королева.

Больницы Болезни Рак Карл III
05 февраля 2024, 19:36
Трамп допустил начало третьей мировой войны еще до конца срока Байдена
РИА «Новости»
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Третья мировая война рискует начаться еще до того, как президентский срок Джо Байдена завершится. Такое заявление сделал экс-президент США и кандидат на выборах в 2024 году Дональд Трамп в интервью Fox News.

«Высока вероятность, что еще до истечения его срока мы получим третью мировую, потому что он не выполняет свою работу», - сказал он о Байдене.

Бывший глава Белого дома добавил, что весь мир смеется над Байденом и не уважает его, поскольку президент не может справиться со своими обязанностями, сообщал RT. Трамп отметил, что до президентских выборов в стране еще целых девять месяцев, а это большой срок, передавали «Известия».

Президент России Владимир Путин любит свою страну , в отличие от американского лидера Байдена, говорил ранее Трамп. Американский политик подчеркнул, что российский лидер очень умный и влиятельный человек, готовый хочет, чтобы его государство преуспевало. Байден же, напоминал бывший президент США, неспособен связать двух слов и найти лестницу.

США Войны Дональд Трамп Джо Байден Выборы

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