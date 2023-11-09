Небензя рассказал об опасениях Запад при обсуждении «Северного потока» в ООН
Некоторые западные страны, входящие в Совет Безопасности ООН, не желают наказывать виновников теракта на «Северном потоке». Об этом заявил постпред России при всемирной организации Василий Небензя. Его процитировало РИА «Новости».
Он напомнил, что РФ объявила о намерении предложить проект заявления председателя Совбеза. В нем говорилось о необходимости привлечь к ответственности организаторов и исполнителей взрыва. Однако СБ ООН не принял документ.
«Так или иначе, не все члены СБ ООН разделили эту позицию», - сказал Небензя.
Россию озадачили аргументы западных коллег. По его словам, страна обеспокоена из-за того, что спустя год после диверсии до сих пор нет никакой конкретики.
В проекте заявления указали на важность скорейшего завершения расследований теракта со стороны Дании, Швеции и Германии. Но представители Запада увидели в этом положении некое давление.
«И, что еще больше поражает, некоторые из наших западных коллег предложили убрать формулировку о необходимости привлечения к ответу за теракт на „Северном потоке“ и привлечения виновников к ответу», - констатировал он.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что теракт на газопроводе мог стать поводом для войны. При этом, по его словам, Запад замалчивает этот факт.