Небензя озвучил главную идею резолюции США по Газе
Проект ближневосточной резолюции США призван застолбить установки Вашингтона в Израиле. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Его процитировало РИА «Новости».
По его словам, американский проект существенно уступил стандартам качества. К тому же США проигнорировали все замечания, сделанные другими членами Совета Безопасности ООН к проекту резолюции.
«США пытаются продавить некий новый проект, насыщенный политизированными и крайне неуместными положениями», - сказал постпред РФ при ООН.
По мнению Небензи, администрация Белого дома не хочет, чтобы решения СБ ООН влияли на операцию Израиля в Газе. США своей резолюцией фактически дали «зеленый свет» эскалации палестино-израильского конфликта.
Ранее стало известно, что Совет Безопасности ООН не принял российскую резолюцию по палестино-израильскому конфликту.
Россия и Китай наложили вето на американскую резолюцию по Израилю и Палестины в Совбезе ООН.