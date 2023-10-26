Небензя озвучил главную идею резолюции США по Газе

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По его словам, американский проект существенно уступил стандартам качества. К тому же США проигнорировали все замечания, сделанные другими членами Совета Безопасности ООН к проекту резолюции.

«США пытаются продавить некий новый проект, насыщенный политизированными и крайне неуместными положениями», - сказал постпред РФ при ООН.

По мнению Небензи, администрация Белого дома не хочет, чтобы решения СБ ООН влияли на операцию Израиля в Газе. США своей резолюцией фактически дали «зеленый свет» эскалации палестино-израильского конфликта.

Ранее стало известно, что Совет Безопасности ООН не принял российскую резолюцию по палестино-израильскому конфликту.

Россия и Китай наложили вето на американскую резолюцию по Израилю и Палестины в Совбезе ООН.