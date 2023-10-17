Небензя назвал показательным голосование по резолюции России по Израилю и Газе
Голосование в СБ ООН по проекту России о гуманитарной резолюции с призывом к прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта продемонстрировало, кто действительно хочет мира, а кого интересуют только узкокорыстные политические цели. Об этом сообщил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности организации. Его выступление опубликовали на официальном сайте.
Постпред РФ при ООН заявил о сожалении в связи с тем, что Совет снова стал заложником «эгоистических устремлений блока западных делегаций». По его словам, только по этой причине СБ не направил коллективный сигнал по деэскалации конфликта. Небензя подчеркнул, что речь идет о «крупнейшей вспышке насилия на Ближнем Востоке за последние десятилетия».
Ранее стало известно, что Совбез ООН не принял проект резолюции РФ по палестино-израильскому конфликту. Против него проголосовали четыре государства: США, Япония, Великобритания и Финляндия. Пять стран поддержали документ, а еще шесть - воздержались от голосования.
Обострение конфликта между Палестиной и Израилем началось 7 октября. Радикальное палестинское движение ХАМАС направило в сторону государства тысячи ракет. После этого израильская армия (ЦАХАЛ) стала наносить ответные удары. По словам премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, он не остановится , пока не уничтожит военный потенциал противника.