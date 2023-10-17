Небензя назвал показательным голосование по резолюции России по Израилю и Газе

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Постпред РФ при ООН заявил о сожалении в связи с тем, что Совет снова стал заложником «эгоистических устремлений блока западных делегаций». По его словам, только по этой причине СБ не направил коллективный сигнал по деэскалации конфликта. Небензя подчеркнул, что речь идет о «крупнейшей вспышке насилия на Ближнем Востоке за последние десятилетия».

Ранее стало известно, что Совбез ООН не принял проект резолюции РФ по палестино-израильскому конфликту. Против него проголосовали четыре государства: США, Япония, Великобритания и Финляндия. Пять стран поддержали документ, а еще шесть - воздержались от голосования.

Обострение конфликта между Палестиной и Израилем началось 7 октября. Радикальное палестинское движение ХАМАС направило в сторону государства тысячи ракет. После этого израильская армия (ЦАХАЛ) стала наносить ответные удары. По словам премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, он не остановится , пока не уничтожит военный потенциал противника.