Пентагон испугался передачи ливанской «Хезболле» российских ЗРК

Пентагон заявил, что появление у ливанского движения «Хезболла» российских ЗРК приведет к «колоссальной эскалации» конфликта на Ближнем Востоке и станет ударом по безопасности Израиля. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобные заявления безосновательными, сообщило РИА «Новости».

Американская газета Wall Street Journal указала, что Соединенные Штаты испугались возможного получения «Хезболла» систем ПВО «Панцирь» от представителей ЧВК «Вагнер».

По словам же Пескова, «де-факто такой группы не существует», поэтому все рассуждения западной прессы не имеют под собой никакого основания.

При этом на слушаниях в Конгрессе США заместитель помощника министра обороны по Ближнему Востоку Дана Струль также высказалась о возможности попадания в руки к ливанским военным оружия РФ.

«Это бы нанесло огромный урон безопасности Израиля, особенно в то время, когда мы так напряженно работаем, чтобы не допустить открытия второго фронта», - указала политик.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров указал на желание Запада подтолкнуть остальные страны к развязыванию большой войны на Ближнем Востоке.