Небензя назвал «куриной слепотой» попытки Запада не замечать агрессию Украины
Западные государства в течение восьми лет делали вид, что не замечают агрессию украинского руководства в отношении мирного населения Донбасса. Такое поведение можно назвать «куриной слепотой», заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Его процитировал ТАСС.
«Еще раз хочу обратить внимание на вашу куриную слепоту, вы молчали, набрав в рот воды, долгих восемь лет», - указал постпред РФ.
Он подчеркнул, что с 2014 года коллективный Запад демонстрировал нежелание видеть бомбардировки мирных городов Донбасса со стороны украинского руководства.
Небензя добавил, что западные страны считают созыв заседаний СБ ООН цинизмом, воспринимая его как повод «для повторения заезженных мантр» о вине России.
Дипломат также отметил, что население палестинского сектора Газа за последнее время убедилось, что Запад придерживается двойных стандартов.
Ранее Василий Небензя назвал спектаклем заседание Совета Безопасности ООН с участием президента Украины Владимира Зеленского.