21 сентября 2024, 04:04

Небензя назвал истинную цель взрывов в Ливане

РИА «Новости»
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Организаторы взрывов пейджеров в Ливане хотели спровоцировать «новую большую ближневосточную войну». Об этом заявил постпред РФ в ООН Василий Небензя. Его слова привело РИА «Новости».

«Очевидно, что организаторы этого беспрецедентного с точки зрения злонамеренного использования бытовых устройств нападения целенаправленно добивались разжигания масштабной вооруженной конфронтации», - сказал Небензя.

После массовых взрывов гаджетов погибли не менее 37 человек в Ливане, около 3000 ливанцев получили ранения.

Ранее военный эксперт Евгений Михайлов заявил в беседе с 360.ru, что Иран и Сирия придут на помощь Ливану после атак израильской армии. По его словам, США все время пытались рассорить страны Персидского залива между собой. В этот раз Иран обязательно не останется в стороне, потому что Израиль перешел все границы.

США Израиль Гаджеты Сирия Военные Взрывы Войны Иран Армия ООН Ливан Взрывы пейджеров в Ливане
20 сентября 2024, 20:10
«Война неизбежна». Иран и Сирия встанут на защиту Ливана
Pxhere
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Иран и Сирия придут на помощь Ливану после израильских атак. Таким мнением с 360.ru поделился военный эксперт Евгений Михайлов. По его мнению, они сформируют новую арабскую коалицию для противостояния Израилю.

«Деятельность американцев и израильтян очень грамотная была на Ближнем Востоке. Они пытались все время рассорить между собой страны Персидского залива: Иран и Сирию», - отметил он.

По мнению эксперта, в этот раз Иран точно не останется в стороне, ведь Израиль перешел все красные линии.

«На данном этапе, я думаю, лидер „Хезболлы“ акцентировал внимание, что война неизбежна», - подчеркнул он.

Ливан потрясла серия взрывов : детонировали пейджеры боевиков «Хезболлы», машины и мопеды обычных граждан. По официальной информации, погибли 37 человек, больше трех тысяч получили ранения.

Затем израильская армия атаковала около 100 пусковых установок и объектов на юге Ливана и нанесла мощный удар по Бейруту. Обрушились два жилых дома, три человека погибли , 17 - попали в больницы. Лидер «Хезболлы» Хасан Насрулла пообещал отомстить Израилю за теракт.

Израиль Сирия Военные Взрывы Войны Иран Армия Боевики Ближний Восток Ливан Взрывы пейджеров в Ливане
20 сентября 2024, 16:57
Армия Израиля нанесла мощный удар по Бейруту
Global Look Press
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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 20 сентября нанесла удар по столице Ливана. Об этом военное командование сообщило в отчете.

«ЦАХАЛ провел целенаправленный удар по Бейруту», - сообщили в пресс-службе израильской армии.

Представители ЦАХАЛ добавили, что пока нет никаких изменений в оборонительных рекомендациях Командования тыла.

Ранее израильская армия атаковала около 100 пусковых установок и объектов на юге Ливана. Удары наносились артиллерией по нескольким районам в южной части государства. Накануне ЦАХАЛ утвердил планы по продолжению войны на «северном фронте» - на границе с Ливаном. Израильские военные планируют наносить удары по соседней стране, чтобы подорвать потенциал шиитского движения «Хезболла».

Израиль Ливан
20 сентября 2024, 14:13
Судиться из-за водки «Хортица» запретили на Кипре
РИА «Новости»
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Национализированные ликеро-водочные заводы «Родник и К» и «Русский север» добились того, чтобы суд приостановил разбирательства на Кипре с компанией GSH Trademarks Limited, которая является правообладателем торговой марки водки «Хортица». Об этом сообщил РБК со ссылкой на Арбитражный суд Подмосковья.

Компания GSH Trademarks Limited - часть алкогольного холдинга Global Spirits. Его основал украинский бизнесмен Евгений Черняк*.

Российские заводы «Родник и К» и «Русский север» производили алкоголь «Хортицы», «Мороши», «Первака» и других брендов холдинга. Ранее участники рынка связывали «Русский север» и «Родник и К» с украинским бизнесменом. Однако Черняк* отрицал свое отношение к активам в России, «Русский север» также опровергал свою причастность к Global Spirits.

В прошлом году Черняка* заочно арестовали в России по делу о финансировании терроризма. В июне 2024 года суд национализировал имущество юридических лиц, связанных с украинским бизнесменом, в том числе «Русский север» и «Родник и К».

* Внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Суд Кипр Алкоголь Заводы
20 сентября 2024, 13:54
Названо условие, при котором могут начаться переговоры США и Ирана
Unsplash
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Прямые переговоры между Соединенными Штатами и Ираном по ядерному оружию могут начаться даже при победе на президентах выборах республиканца Дональда Трампа. Об этом заявил ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов в беседе с РИА «Новости».

По его словам, Иран практически разработал свое ядерное устройство. В основном об этом говорят в Израиле. Поэтому как США, так и весь коллективный Запад заинтересованы в том, чтобы иранцы приостановили исследования в этом направлении.

«Для них же важно добиться снятия санкций, которые тормозят экономическое развитие», - подчеркнул Долгов.

Он также отметил, что при победе Трампа переговоры пройдут труднее. Однако даже республиканец не сможет их полностью заблокировать, потому что «на кону стоит слишком многое».

При этом глава комитета по разведке сената Марк Уорнер заявил, что законы США определили страны, которые входят в «клуб зарубежных противников». К их числу отнесли Иран, а также Россию, Китай, Северную Корею.

США Израиль Санкции Дональд Трамп Переговоры Оружие Иран

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