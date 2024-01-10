Небензя назвал Чехию соучастником обстрела Белгорода

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Небензя напомнил, что Россия запросила участие Чехии на внеочередном Совбезе, посвященном атаке на Белгород: причиной стало использование ВСУ чешских снарядов. Однако представители европейской страны отказались взять на себя ответственность.

«Немудрено, ведь отвечать на глазах мировой общественности за гибель мирных жителей куда сложнее, чем прятаться за спинами \"старших товарищей\" по НАТО», - заявил Небензя.

На запрос российской делегации министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что «не позволит России вызывать их куда-либо ». В ответ представитель МИД России Мария Захарова обвинила чешское министерство в безграмотности и незнании правил ООН.

Ранее Небензя назвал атаки на Белгород заранее спланированным терактом против мирного населения. В результате удара погиб 21 человек, включая трех детей.