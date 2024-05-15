Небензя назвал бессмысленным присутствие представителей МУС в Совбезе ООН

«Не видим смысла их присутствия в стенах Совета безопасности представителя этой марионеточной инстанции, открыто обслуживающей интересы западных государств. Никакого отношения к правосудию МУС не имеет», - сказал он.

В качестве основания для российской оценки Небензя привел пример деятельности МУС в Ливии. После изучения доклада суда по ситуации в стране стало известно, что к концу 2025 года следствие планирует закончить расследование.

Небензя подчеркнул, что разбирательство заняло около 14 лет, за эти годы суд отправил 27 докладов Совбезу, большая часть которых была направлена на объяснение, «почему расследование идет неудачно».

Ранее Василий Небензя призвал найти причастных к обнаруженным массовым захоронениям в секторе Газа. Дипломат отметил, что по этому поводу необходимо провести международное разбирательство.