21 февраля 2024, 15:41

Неадекватные люди. Байден попытался бить Трампа его же оружием, но вышел рикошет

Телеканал «360»
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Американские СМИ беззастенчиво слили предвыборную стратегию Джо Байдена по отношению к его основному сопернику на выборах президента США — Дональду Трампу. Но оригинальностью стратегия не отличается. По словам журналистов, действующий глава Белого дома проинструктировал помощников, что в публичных заявлениях надо делать акцент на неадекватности республиканца и его провокационных заявлениях. Как предвыборная гонка уже свелась к постулату «сам дурак», наблюдал «360».

Найдите десять отличий Как же исправлять ситуацию? Помощники Джо Байдена решили отзеркалить тактику своего конкурента. Они не скрывают: задача в 2024 году - поляризовать Байдена и Трампа настолько, чтобы между ними не оставалось ничего политически общего.

«Дональд Трамп - полная противоположность всему, что отстаивает и чего достиг президент Байден с момента вступления в должность. Главным приоритетом кампании на следующие девять месяцев будет предоставление избирателям этого сурового выбора», - поделился с журналистами директор по быстрому реагированию предвыборного штаба Байдена Аммар Мусса.

Все это, конечно, феерично и зажигательно: в стране, перепридумавшей индустрию развлечений, предвыборная кампания - тот еще бродвейский мюзикл. И хорошо - люди требуют хлеба и зрелищ, а в это время по-настоящему управляющие Америкой люди (крупный капитал, разведка и военно-промышленный комплекс) делают свои дела.

Только присмотритесь: разница между 77-летним Дональдом Трампом и 81-летним Джо Байденом невелика - ни по возрасту, ни по риторике, ни по действиям, ведь обоих у власти уже видели. Разве что один чаще теряет равновесие и коннект с собственным сознанием. Так что американская президентская гонка пока напоминает какой-то безудержный политический жабогадюкинг.

«Указание президента, судя по всему, демонстрирует, что сам Байден считает крайне важным представить своего предполагаемого оппонента-республиканца невменяемым и непригодным для должности», - рассказали сотрудники CNN.

По словам тех самых доверенных источников, ценные указания Байдена попали в штаб еще до того, как в игру вступил спецпрокурор Роберт Хура. Тот мягко намекнул в своем докладе на небрежное обращение Джо Байдена с секретными документами в силу когнитивных способностей, которые находятся на таком уровне, что его даже к ответственности не привлечешь за хранение гостайны в гараже.

Теперь эту тактику применяют против него самого. Вопрос - насколько успешно.

Дональд Трамп вовсю насмехается над немощным Байденом, традиционно пританцовывая на митингах, и уверяет, что старый президент способен только путаться в мыслях и словах, бомбить без разбора ближневосточные страны, оскорблять Путина и Си Цзиньпина.

Джо Байден в это время представляет Трампа агрессивной обезьяной с ядерным гранатометом наперевес.

Так, когда бывший президент пригрозил на радость поддерживающим его налогоплательщикам, что при нем США могут прекратить поддерживать страны НАТО и с радостью начнут наблюдать, если Россия захочет пройтись по Европе триумфальным маршем (казалось бы, при чем тут Россия), предвыборный штаб Байдена разослал подписчикам электронные письма с заголовком: «На случай, если вы думаете, что Трамп шутит о НАТО: он не шутит».

На этом фоне врач Барака Обамы и Дональда Трампа Ронни Джексон, ныне член палаты представителей конгресса США, потребовал, чтобы Джо Байден прошел-таки когнитивный тест. Задача - доказать, что он вообще в состоянии управлять ядерной державой. У американского лидера впереди и правда медосмотр, но когнитивные проверки туда мудро не включили.

О том же публично заявил миллиардер Илон Маск на своей странице в X.

«Прохождение базового когнитивного теста не должно быть необязательным для человека, контролирующего ядерный чемоданчик», - написал предприниматель.

Байден, напомним, был так взбешен, что даже сделал на эту тему объявление для журналистов в прайм-тайм - в тот же день, когда в эфир вышло интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Глава Белого дома в ответ на вопрос о докладе Хура огрызнулся, что «знает, черт возьми, что делает» и заявил, что поставил страну на ноги.

Республиканцам, правда, кажется, что на колени.

Адекват - не их формат Коварный план Джо Байдена выставить Дональда Трампа непригодным для еще четырех лет в Овальном кабинете обнародовал довольно дружественный демократам канал CNN.

Ссылаясь на источники, ознакомленные с инструкцией президента США для внутреннего пользования в предвыборном штабе, журналисты сообщили: Байден называет почти трикстерские высказывания Трампа «сумасшедшим дерьмом» и хочет, чтобы американцы воспринимали слова его конкурента тем же образом.

Но кому это пойдет на пользу больше - Трампу или Байдену? Такая поляризация с двух сторон действительно может стать решающим фактором для американцев, поскольку Трамп всю предвыборную гонку сам с удовольствием напоминает, чего именно «добился» Байден. А послужной список большой: жесточайший миграционный кризис на южной границе США , траты космических сумм бюджетных денег на Украину, фентаниловая лихорадка. Республиканец настаивает: он бы такого бардака не допустил.

Более того, у Дональда Трампа уже был неплохой опыт агрессивной кампании, когда он в своих речах и предвыборной рекламе упоминал оппонента чаще себя самого: в 2016 году именно так, «от противного», миллиардер победил Хиллари Клинтон, которую назвал не иначе как «лживая Хиллари».

США Дональд Трамп Россия Оружие НАТО Джо Байден
21 февраля 2024, 12:26
Евросоюз согласовал 13-й пакет санкций
Unsplash
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Евросоюз согласовал 13-й пакет антироссийских санкций, который планировали приурочить к годовщине начала спецоперации. Ограничительные меры введут против порядка 200 физических и юридических лиц, сообщило Reuters.

Источники агентства заявили 21 февраля, что Евросоюз утвердил 13-й пакет санкций.

Аналогичная информация появилась на странице бельгийского председательства в Совете ЕС в X (бывшем Twitter). Пресс-служба заявила, что послы Евросоюза достигли «принципиального согласия» по очередному пакету санкций. Теперь предстоит письменная процедура утверждения в Совете Евросоюза. В случае успеха ограничения введут к 24 февраля.

Санкции Евросоюз Экономика
21 февраля 2024, 11:53
«Деменция с тельцами Леви». Доктор медицинских наук озвучила возможный диагноз Байдена
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Президент США Джо Байден может страдать от нейродегенеративных расстройств, которые влияют на его поведение и умственные способности. Об этом «360» подробно рассказала доктор медицинских наук, профессор Светлана Гаврилова.

Признаки паркинсонизма и деменция Она предупредила, что точный диагноз американскому лидеру можно поставить только после его обследования, но некоторые признаки нейродегенеративного расстройства выявляются и на основе поведения. Профессор рассказала, что у Байдена наблюдаются очевидные нарушения ориентировки и памяти.

«У него еще есть признаки паркинсонизма. Если речь идет о заболевании нейродегенеративной причины, то, скорей всего, это деменция с тельцами Леви», - предположила специалист.

По ее словам, вылечить эту болезнь нельзя, но можно ее замедлить с помощью определенных методов и техник.

«Лечение есть, но не конкретное, а которое позволяет поддерживать когнитивные функции до определенного предела. А специфической терапии не существует», - заключила Гаврилова.

Нарушена память Профессор напомнила, что из-за деменции человек утрачивает когнитивные способности, что приводит к проблемам в повседневной жизни.

Она подчеркнула, что к когнитивным функциям относятся речь, интеллект, ориентирование в пространстве, а также возможность выполнять целенаправленные действия. Вероятность заболеть деменцией растет с возрастом, а после 65 лет «она удваивается каждую пятилетку», добавила доктор медицинских наук.

Ранее в речи о финансировании ВСУ Байден случайно перепутал украинскую армию и НАТО. После выступления американского лидера Республиканский национальный комитет напомнил, что Украина никогда не входила в Североатлантический альянс.

США Болезни Медицина Джо Байден Наука
21 февраля 2024, 11:36
Российские активы Danone решили купить в Татарстане
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Французская компания Danone планирует продать российские активы молочной компании «Вамин Татарстан». Об этом сообщило издание Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Российские активы французской компании передали в свое время Росимуществу. Владельцем «Вамин Татарстан» является 29-летний предприниматель Минтимер Мингазов.

Прошлым летом он вошел в совет директоров Life & Nutrition, которая является переименованной дочерней компании Danone в России. Новую должность, как уточнили авторы материала, Мингазов получил после того, как главой компании стал зампредседателя правительства Чечни и министр сельского хозяйства республики Якуб Закриев.

По данным издания, директор принадлежащей «Вамину» компании Айрат Мухамадеев передал письмо главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву. В обращении бизнесмен указал, что руководство организации согласилось выплатить порядка 17,7 миллиарда рублей за контроль над российским бизнесом Danone. Часть из этих средств пойдет на обслуживание долга. Вторую сумму передадут на оплату доли Danone в компании.

В декабре прошлого года FT писал, что чеченское руководство Danone показало хорошие управленческие навыки. И это при том, что они оказались новичками в бизнесе.

Татарстан Бизнес
21 февраля 2024, 10:33
США заподозрили Россию в намерении вывести ядерное оружие в космос
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Россия якобы может вывести в космос ядерное оружие или макет боеголовки в ближайшее время. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По информации издания, ЯО могут запустить в космическое пространство уже в 2024 году.

«США сообщили союзникам, что Россия может вывести в космос ядерное оружие или макет боеголовки уже в этом году», - отметили в агентстве.

Ранее глава комитета разведки палаты представителей США Майк Тернер предупредил о разработке плана ответа на размещение российского ядерного оружия в космосе. Он назвал серьезной угрозу со стороны России и напомнил о китайском аэростате , который сбили над американской территорией.

Президент Владимир Путин заявил, что российская сторона всегда выступала против размещения ядерного оружия в космосе. Он отметил, что на западе поднимается шум по этому вопросу, но позиция России остается ясной и понятной.

Ядерное оружие США Россия Оружие Космос

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