«Не знают сами, что творят». Лукашенко обрушился на Литву за новый запрет для авто
Литовское правительство повело себя безответственно, запретив въезд всем машинам из Белоруссии. Это ограничение лишь пойдет на пользу Союзному государству, заявил в интервью телеканалу «Россия 1» президент Александр Лукашенко. Его процитировало БелТА.
«Они не знают сами, что творят. Это безумцы, самые настоящие безумцы. <…> Если бы там были ответственные политики, мы могли бы обсуждать их политику. Но там ответственных политиков нет», - сказал Лукашенко.
Президент Белоруссии подчеркнул, что новый запрет пойдет на пользу Союзному государству. Он объяснил, что прекратится «экономический туризм», когда россияне и белорусы вывозили деньги за рубеж.
С 16 августа в Литве отменят исключения в запрете на въезд машин с белорусскими номерами. Пограничники не пустят авто, независимо от гражданства, визы или вида на жительство владельца и водителя транспортного средства.