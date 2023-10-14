«Не знают, что делать с Россией». Кулеба сообщил о проблемах в стратегии США по Украине

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«Есть стратегия, что они делают на Украине. Нет стратегии, что делать с Россией. Так сложилось», - заявил глава украинского МИД.

В сентябре Дмитрий Кулеба нахамил министру иностранных дел ФРГ Анналене Бербок. Во время обсуждения перспективы передачи Украине дальнобойных ракет Taurus немецкий дипломат выразила опасение, что ВСУ начнут наносить удары вглубь России. Кулебе такой ответ не понравился.

«Вы все равно это сделаете. Я не понимаю, почему мы теряем время», - заявил он главе немецкого МИД.

Ракеты Taurus Германия Украине пока так и не предоставила.

В начале октябре Кулеба сделал новое громкое заявление о том, что Украину устроит только «первосортное» вступление в Европейский союз без альтернативных вариантов интеграции.