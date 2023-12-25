«Не жадничайте». Путин пошутил насчет поставки куриных яиц из Белоруссии
Президент Владимир Путин шуткой отреагировал на слова белорусского коллеги Александра Лукашенко об обеспеченности Белоруссии продуктами собственного производства. Российский лидер призвал соседей «не жадничать» и поделиться куриными яйцами с Россией. Фрагмент выступления Лукашенко опубликовали в Telegram-канале RIA_Kremlinpool.
На саммите ЕАЭС в Санкт-Петербурге в своем выступлении Лукашенко рассказал, что Белоруссия полностью покрывает внутренние потребности в зерне, мясе, молоке, овощах и куриных яйцах. На что российский лидер отреагировал с улыбкой.
«Поставьте нам немножко! Не жадничайте», - попросил Путин.
Лукашенко на ЕАЭС ответил на вопросы журналистов по поводу поставок российского ядерного оружия в Белоруссию. Он заявил, что «все на своих местах в хорошем состоянии».