«Не жадничайте». Путин пошутил насчет поставки куриных яиц из Белоруссии

Экономика России растет быстрее европейской, несмотря на санкции, конфликт на Украине и противостояние с Западом. Такую точку зрения высказал руководитель международной редакции французского журнала L’Express Шарль Аке в комментарии на YouTube-канале издания.

Экономика России растет быстрее европейской, несмотря на санкции, конфликт на Украине и противостояние с Западом. Такую точку зрения высказал руководитель международной редакции французского журнала L’Express Шарль Аке в комментарии на YouTube-канале издания.

«Российская экономика растет, и растет даже быстрее, чем экономика еврозоны», - заявил Аке.

Он добавил, что промышленное производство России увеличилось на 7,5%. По его словам, население страны поддерживает позицию президента РФ Владимира Путина по проведению СВО.

Ранее Путин на заседании высшего Евразийского экономического совета в широком составе сообщил, что валовый внутренний продукт России в текущем году вырастет на 3,5%. Увеличение этого показателя ожидается и в других странах ЕАЭС.

Глава Минфина РФ Антон Силуанов также заверил, что 2022 год был периодом серьезных решений и российское правительство выбрало правильный путь. В 2023 году рост ВВП составит 3,5%. В следующем году он тоже ожидал положительные тренды.