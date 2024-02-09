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Она назвала Россию мощным щитом против распространения идеологии неонацизма в мире.

«Пусть это интервью откроет глаза политикам Запада на опасность поощрения нацистских идей. Нужно не забывать уроки истории», - подчеркнула Занко.

Депутат отметила, что идеология нацизма - противоестественна для человека. Целью специальной военной операции сегодня является денацификация. От влияния нацистской идеологии пытались избавиться советские солдаты и в годы Великой Отечественной войны.

В интервью Карлсону Путин рассказал, что у украинского лидера Владимира Зеленского была свобода вести переговоры. Президент Украины обещал мир своему народу, но предал избирателей и встал на сторону неонацистов. Запретив диалог с Россией, Зеленский совершил большую дипломатическую ошибку.

Ранее сальвадорский писатель и доктор философии Давид Эрнандес предположил, что интервью Путина произведет в США эффект землетрясения. Российскому президенту удалось разоблачить «демагогическую защиту ложной демократии в неонацистской Украине».