«Не взрывай нас из-за этой гниды». Житель США обратился к Путину

«Прошу прощения, мистер Владимир Путин! Я прошу у тебя всего пару секунд твоего времени. Нас самих от него [от президента США Джо Байдена] тошнит! Пожалуйста, не взрывай нас из-за этой гниды!» - обратился он к российскому лидеру.

Видеообращение также репостнул американский диджей Фрэнки Катласс. Пользователи в комментариях согласились со словами мужчины, призывающего Путина дождаться прихода к власти Дональда Трампа.

Выступление Путина, обвинившего Запад в эскалации украинского конфликта и заявившего о запуске баллистической ракеты «Орешник», привело в восторг французских пользователей, услышавших в словах российского лидера силу вместо нытья и нотаций.

Ранее сервис Google Trends зафиксировал всплеск интереса к ракетной системе «Орешник» во всех уголках мира.