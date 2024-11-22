«Не взрывай нас из-за этой гниды». Житель США обратился к Путину
Житель США опубликовал в соцсетях видеообращение к президенту России Владимиру Путину, извинившись за действующее руководство страны и попросил «не взрывать Америку». Об этом сообщило издание Ura.ru.
«Прошу прощения, мистер Владимир Путин! Я прошу у тебя всего пару секунд твоего времени. Нас самих от него [от президента США Джо Байдена] тошнит! Пожалуйста, не взрывай нас из-за этой гниды!» - обратился он к российскому лидеру.
Видеообращение также репостнул американский диджей Фрэнки Катласс. Пользователи в комментариях согласились со словами мужчины, призывающего Путина дождаться прихода к власти Дональда Трампа.
Выступление Путина, обвинившего Запад в эскалации украинского конфликта и заявившего о запуске баллистической ракеты «Орешник», привело в восторг французских пользователей, услышавших в словах российского лидера силу вместо нытья и нотаций.
Ранее сервис Google Trends зафиксировал всплеск интереса к ракетной системе «Орешник» во всех уголках мира.