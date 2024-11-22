22 ноября 2024, 04:08

«Не взрывай нас из-за этой гниды». Житель США обратился к Путину

РИА «Новости»
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Житель США опубликовал в соцсетях видеообращение к президенту России Владимиру Путину, извинившись за действующее руководство страны и попросил «не взрывать Америку». Об этом сообщило издание Ura.ru.

«Прошу прощения, мистер Владимир Путин! Я прошу у тебя всего пару секунд твоего времени. Нас самих от него [от президента США Джо Байдена] тошнит! Пожалуйста, не взрывай нас из-за этой гниды!» - обратился он к российскому лидеру.

Видеообращение также репостнул американский диджей Фрэнки Катласс. Пользователи в комментариях согласились со словами мужчины, призывающего Путина дождаться прихода к власти Дональда Трампа.

Выступление Путина, обвинившего Запад в эскалации украинского конфликта и заявившего о запуске баллистической ракеты «Орешник», привело в восторг французских пользователей, услышавших в словах российского лидера силу вместо нытья и нотаций.

Ранее сервис Google Trends зафиксировал всплеск интереса к ракетной системе «Орешник» во всех уголках мира.

США Ракеты Белый дом в США Вашингтон Видео Россия Владимир Путин Джо Байден Баллистическая ракета «Орешник»
22 ноября 2024, 02:35
«Громкая пощечина». В ФРГ высказались о выдаче ордера МУС на арест Нетаньяху
РИА «Новости»
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В Германии лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» Сара Вагенкнехт назвала «громкой пощечиной» канцлеру Олафу Шольцу и главе МИД Анналене Бербок выдачу Международным уголовным судом ордер на арест израильского премьера Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на соцсети немецкого политика.

«Это решение - громкая пощечина также и для федерального канцлера Шольца и министра иностранных дел Бербок. Все-таки почти треть поставок оружия для израильской армии осуществляется из Германии, а за последний год - почти половина», - заявила она.

Вагенкнехт задалась вопросом, что еще нужно, чтобы правительство ФРГ прекратило пособничество военным преступлениям правительства Нетаньяху на территории Палестины.

Ранее МУС выдал ордера на арест израильского премьера, бывшего министра обороны Йоава Галанта и командующего военным крылом ХАМАС Мухаммеда Ад-Дейфа, обвинив их в совершении военных преступлений в секторе Газа. В Израиле попытались оспорить юрисдикцию суда, но безуспешно.

В Германии лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость» Сара Вагенкнехт назвала «громкой пощечиной» канцлеру Олафу Шольцу и главе МИД Анналене Бербок выдачу Международным уголовным судом ордер на арест израильского премьера Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на соцсети немецкого политика.

Германия Суд Европа Аресты Конфликт Израиля и Палестины Биньямин Нетаньяху
22 ноября 2024, 02:14
«Полноценный дурдом». В Госдуме предложили перекрасить Пентагон
РИА «Новости»
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После заявления представитель Пентагона, контр-адмирала Томаса Бьюкенена об обмене ядерными ударами здание оборонного ведомства США следует перекрасить в желтый цвет по аналогии с психиатрическими больницами. Об этом депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил РИА «Новости».

«Пентагон после сумасшедшего заявления их представителя о готовности США к обмену ядерными ударами обрел статус полноценного дурдома», - заявил парламентарий.

Шеремет добавил, что здание оборонного ведомства США нужно срочно перекрасить в яркий желтый цвет, который присущ домам для умалишенных. Американским военным не стоит забывать, что в случае ядерной войны все человечество будет поставлено на грань выживания.

Это не первые резкие, но меткие высказывания депутата. До этого Шеремет прокомментировал заявления президента Украины Владимира Зеленского, назвав абсурдом его угрозы в адрес России. Парламентарий также высмеял украинского лидера за позднее прозрение, что Киеву не вернуть силой Крым.

Ядерное оружие США Пентагон Госдума РФ Крым Депутаты Россия
21 ноября 2024, 18:45
«Он не блефует». Вучич предупредил о позиции Путина о ядерном оружии
РИА «Новости»
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Предупреждениям лидера России Владимира Путина защищать страну любыми способами не верят лишь ненормальные и те, кто его не знает. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, его слова привел портал Novosti.

«Вы думаете, что будете стрелять на территории России во все, что захотите, западным оружием и не получите ответа? Если думаете, что Путин не применит все виды оружия, то вы либо ненормальные, либо его не знаете. Третьего варианта нет, не думайте, что он блефует», - сказал Вучич.

Президент Сербии добавил, что никто не хочет слушать друг друга и говорить о перемирии, поэтому мир приближается к катастрофе.

«Я хочу мира, но слышал от Зеленского, что эта плохая идея. Но что ж, сегодня была межконтинентальная баллистическая ракета, завтра что-то еще», - подчеркнул он.

Ранее военный аналитик Игорь Коротченко заявил, что для США приемлема ограниченная ядерная война в Европе.

Ядерное оружие США Европа
21 ноября 2024, 15:23
МУС выдал ордера на арест Нетаньяху и командующего военным крылом ХАМАС
Global Look Press
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Международный уголовный суд выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, экс-министра обороны Йоава Галанта и командующего военным крылом ХАМАС Мухаммеда Ад-Дейфа. Об этом сообщило агентство Al Jazeera.

Израильтян обвинили в военных преступлениях, совершенных в секторе Газа.

Галант покинул свой пост в начале октября. Как сообщала газета The Jerusalem Post, Нетаньяху хотел уволить его еще весной 2023 года за выступление против вызвавшей раскол в обществе судебной реформы, однако массовые митинги в защиту министра вынудили его передумать.

Также премьер-министр Израиля признал причастность к операции с подрывом пейджеров в Ливане. Тогда погибли 37 человек, более трех тысяч получили ранения.

Израиль Суд Конфликт Израиля и Палестины Биньямин Нетаньяху

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