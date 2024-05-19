«Не выжил». В Израиле заявили, что не верят в счастливый исход ЧП с вертолетом Раиси

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«Израильские официальные лица считают, что Раиси погиб в результате крушения вертолета, но отрицают свою причастность к происшествию», - подчеркнул автор статьи.

Также израильские чиновники заявили, что не ожидают из-за сложившейся ситуации каких-то последствий для Израиля и изменений в политике Ирана.

Ранее командующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) иранской провинции Восточный Азербайджан генерал Асгар Гализаде заявил, что место аварийной посадки вертолета, на борту которого находился президент Ирана Эбрахима Раиси, установили.

Вертолет Ми-171, на котором летел иранский лидер, мог совершить жесткую посадку в труднодоступном районе из-за нелетной погоды.