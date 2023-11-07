«Не время». Зеленский отказался проводить выборы президента в 2024 году

«Мы должны определиться, что сейчас время обороны, время битвы, от которой зависит судьба государства и людей, а не время вбросов, которые ожидает от Украины только Россия. Я считаю, что сейчас выборы не ко времени», - заявил украинский президент.

По мнению Зеленского, во время вооруженного конфликта безответственно «вбрасывать в общество тематику выборов». Президент подчеркнул, что поставить точку в том или ином политическом споре и дать обществу все необходимые ответы могут и другие структуры Украины.

Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* заявил, что Зеленский начал готовиться к выборам 2024 года.

«По моей информации, Владимир Зеленский принял решение провести президентские выборы в следующем году. Он дал поручение офису президента готовиться к выборам, которые планируют провести 31 марта 2024 года», - заявил политик.

* внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга