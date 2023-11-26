Не власти, а режим. Принципиальную разницу верхов Украины объяснили в Кремле

Таким образом он отреагировал на слова спикера Верховный рады Руслана Стефанчука о необходимости ущемления прав русских на Украине.

«Суть киевского режима именно в этом. Именно поэтому мы и называем его режимом, таких заявлений не может быть в нормальном руководстве страны, где проживают миллионы русских. Такие заявления могут делать только режимы», - сказал Песков.

Ранее Стефанчук заявил, что властям страны необходимо ущемлять права всех русских. Он подчеркнул, что на Украине в настоящее нет и не может быть русского национального меньшинства.

Вице-премьер Ольга Стефанишина отмечала, что на Украине сейчас есть лишь отдельные русскоговорящие группы людей , а не национальное меньшинство.