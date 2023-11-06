«Не в добром здравии». Папа римский заявил о недомогании на аудиенции в Ватикане

В начале выступления папа римский поприветствовал собравшихся в зале, однако сразу указал на свое плохое самочувствие.

«Спасибо за этот визит, <…> но, бывает, что я не чувствую себя в добром здравии и поэтому предпочитаю не читать речь, а передать ее вам», - сказал 86-летний понтифик.

Ранее Франциск заявлял о наступлении темных времен. Свои слова понтифик связал с расцветом оружейной промышленности, которая привела весь мир в состояние войны. Папа римский заметил, что инвестиции в данную сферу спровоцировали новый виток конфликта между Палестиной и Израилем.

Он уже призывал стороны остановить кровопролитие и прийти к миру.