08 февраля 2024, 20:25

«Не утаим». Нарышкин анонсировал контакты с ЦРУ

РИА «Новости»
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Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин анонсировал контакты с главой ЦРУ Уильямом Бернсом. Об этом сообщило РИА «Новости».

Нарышкин не уточнил, когда именно состоится диалог.

«Скажем вам когда, не утаим», - пообещал глава СВР.

В январе Нарышкин отметил пользу от контактов Службы внешней разведки с ЦРУ. Диалог может предотвратить опасные события в сложившихся условиях, когда обстановка в мире подходит к очень рискованной черте.

Ранее директор СВР заявил, что западные государства хотят создать в России сеть подпольных антиправительственных ячеек перед президентскими выборами. По его словам, упор делается на консолидацию оппозиции за рубежом по общим лекалам Госдепа с участием ЦРУ.

Нарышкин также уличил Соединенные Штаты и Европу в попытке вмешаться во внутренние дела России. Цель Запада - разобщение стран СНГ, уверен глава СВР.

Разведка США Европа Россия Запад
08 февраля 2024, 16:38
«Захватывающая вещь». Сийярто — про интервью Карлсона с Путиным
РИА «Новости»
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Интервью Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным будет захватывающим, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью РИА «Новости». Политик призвал дождаться эффекта после его публикации.

«Конечно, это захватывающая вещь - без сомнений, потому что если Такер Карлсон сделает интервью с президентом Путиным, это будет интересно», - сказал он.

Сийярто отметил - любопытно узнать, что рассказал российский лидер. Венгерский министр иностранных дел предложил понаблюдать за эффектом после выхода материла.

Весь мир затаив дыхание ждет интервью американского журналиста Карлсона с президентом Путиным. Его должны опубликовать в ночь на 9 февраля. Доктор политических наук Владимир Волох уверен, что материал «взорвет весь мир». Сам визит Карлсона в Москву и его интервью с Путиным вызвали зашкаливающий резонанс в Соединенных Штатах и России.

Венгрия Россия Интервью Владимир Путин Такер Карлсон Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
08 февраля 2024, 16:37
Стало известно, кого включат в новый пакет санкций ЕС
Unsplash
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Евросоюз запланировал ввести санкции против 55 компаний и более 60 лиц, которые якобы помогали России производить оружие. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

«Ограничения будут нацелены на отдельных лиц и фирмы, занимающиеся производством оружия и поставкой ключевых технологий и электроники, используемых российскими оборонными фирмами для создания вооружений», - указали в издании.

По информации агентства, санкции коснутся судоходных организаций, которые якобы перевозили боеприпасы из КНДР в Россию, а также военных, политиков и директоров компаний.

Ранее немецкое информагентство DPA предположило, что Евросоюз объявит о новом пакете антироссийских ограничений в годовщину начала СВО - 24 февраля. В санкционный перечень могут войти порядка 200 имен и названий. По данным издания, включенным в список компаниям запретят продавать России технологии, используемые для военной отрасли.

Помимо ограничений Евросоюз собирается конфисковать доходы от заблокированных российских активов, добавили в немецком агентстве.

Санкции Россия Евросоюз
08 февраля 2024, 16:13
Около 300 литров нефти вытекло в Балтийское море
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Несколько сотен литров нефти попало в Балтийское море, сообщила польская радиостанция RMF FM. Сбой при загрузке танкера произошел на топливном терминале, принадлежащем компании Orlen Lietuva.

«Порвался швартовный трос у буя нефтяного терминала. Это также привело к обрыву кабеля, подающего топливо в трюм корабля», - сообщил автор материала.

На место происшествия выехала служба охраны, два корабля ВМС Литвы устраняют разлив. Как уточнила радиостанция, в Балтийское море вытекло не менее 300 литров нефти.

«Длина загрязнения составила примерно девять километров, а из-за сильных волн пятно дрейфовало и перемещалось к югу от Бутинги», - добавили в RMF FM.

В компании Orlen началась внеплановая проверка. Специалистам предстоит выяснить, сколько именно нефтепродуктов оказалось в воде, и как это повлияет на окружающую среду.

Весной 2023 года на юго-западе Англии произошла утечка около 200 баррелей пластовой жидкости , содержащей большое количество нефти. Она вылилась в крупный залив, где обитает множество болотных птиц. Местные власти призвали жителей не купаться в водоеме. В городе Пул, где все произошло, объявили режим ЧП.

Литва Топливо Корабли Нефть Балтийское море
08 февраля 2024, 15:09
«Может постоять за себя». Песков заявил, что Такер Карлсон не нуждается в защите России
РИА «Новости»
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Американский журналист Такер Карлсон, взявший интервью у президента Владимира Путина, не нуждается в защите с российской стороны. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Нуждается ли Карлсон в какой-то нашей защите? Я не думаю. Я думаю, что он может постоять за себя», - процитировало Пескова РИА «Новости».

Официальный представитель Кремля отметил, что в США, кроме «не совсем вменяемых голосов» по поводу поступка Такера, звучат вменяемые. Для России важно, чтобы как можно больше людей в мире ознакомились с позицией и мировоззрением ее президента, резюмировал Песков.

Интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным появится на сайте Кремля 9 февраля, точное время пока не уточняется. На сайте самого журналиста оно выйдет в 02:00.

В США и ЕС некоторые негативно восприняли общение Карлсона с российским лидером. СМИ писали, что ему могут даже запретить въезд в страны Евросоюза - правда, потом выяснилось, что санкции применять все-таки не будут.

Координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности США Джон Кирби выражал сомнения по поводу того, что выход этого интервью действительно необходим. Сам же Такер Карлсон убежден, что в США слишком мало знают о том, что на самом деле происходит в России и на Украине, и до людей нужно донести правду. Позже он планировал взять интервью и у украинского лидера Владимира Зеленского.

Дмитрий Песков Россия Интервью Владимир Путин Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону

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