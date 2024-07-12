12 июля 2024, 18:57

«Не устали?» Посольство в Германии ответило на обвинения западных СМИ

Unsplash
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В Германии продолжают искусственно нагнетать антироссийскую истерию через сюжеты-однодневки. Об этом сообщило посольство России в Берлине в своем комментарии.

Ранее CNN сообщила, что российские спецслужбы якобы хотели устранить главу немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армина Паппергера.

«Русские шпионы день и ночь следят за немецкими политиками из-за плотных штор Посольства на Унтер ден Линден, хакеры взламывают электронную переписку германских депутатов, агенты готовят акты саботажа на военных объектах и захваты американских военных баз в ФРГ, сжигают завод концерна „Диль“ в Берлине, планируют убийство главы „Райнметалл“», - саркастически отметило посольство.

Оно рассказало, что отработка подобных сюжетов всегда ведется по одному сценарию, а доказательства не предоставляются под предлогом их секретности. Через некоторое время об этой истории забывают.

«Удручающее качество, примитивность и абсурдность такого „продукта“ его создателей не интересуют», - заявили в дипмиссии.

Посольство назвало целью подобных акций поддержание градуса русофобии в обществе, чтобы оправдать любые меры против России.

«Здесь, очевидно, все средства хороши. Авторы и заказчики не устали?» - поинтересовались в посольстве.

Ранее Служба внешней разведки обвинила США во лжи из-за заявления, что Россия якобы вмешивается в президентские выборы.

Германия Россия
12 июля 2024, 18:25
В Казахстане приостановили объединение двух крупных бирж из-за санкций против России
Unsplash
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Объединение Казахстанской фондовой биржи KASE и Международного финансового центра «Астана» (AIX) временно приостановили из-за санкций против Мосбиржи. Об этом сообщил агентству Kazinform председатель Национального банка республики Тимур Сулейменов.

Он объяснил это тем, что в Казахстанской фондовой бирже есть акционеры, попавшие под санкции.

Московской бирже принадлежат 13% акций KASE.

Ранее экономист Константин Ордов назвал плюсом запрет Казахстана на торговлю российскими ценными бумагами. Он рассказал, что эта мера приведет к увеличению объемов операций на Московской бирже.

США ввели санкции против Мосбиржи 12 июня, на следующий день к ним присоединилась Великобритания.

Казахстан Торговля Санкции Мосбиржа
12 июля 2024, 18:06
Парламент Финляндии поддержал закон о выдворении беженцев
РИА «Новости»
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Финские парламентарии поддержали законопроект, от которого может зависеть открытие пограничных с Россией пунктов пропуска. Об этом сообщило издание Yle.

Депутаты во втором чтении рассмотрели проект об ограничении приема беженцев и их выдворении. Большинство проголосовали за принятие документа, 31 парламентарий выступил против инициативы.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо назвал законопроект «хорошим» и добавил, что он поможет укрепить безопасность границ.

Ранее он заявил, что в случае принятия документа власти смогут открыть КПП на границе с Россией. Требования для просителей убежища ужесточатся. Вид на жительство не будут давать иностранцам, которые предоставили ложную информацию, а также тем, кто незаконно пребывал или работал в стране.

Финляндия Законы Россия Беженцы
12 июля 2024, 14:31
«Ему все понравилось». Стало известно, зачем Эрдоган прилетел на саммит ШОС
Global Look Press
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган был активен на недавно состоявшемся саммите Шанхайской организации сотрудничества, ему все понравилось, он хочет, чтобы его страна продолжала развитие за счет потенциала организации. Такое мнение высказал в беседе с 360.ru политолог Сергей Станкевич.

Он назвал интерес Турции к ШОС закономерным.

«ШОС объединяет все государства не-Запада, расположенные на континенте Евразия. Все сколько-нибудь значимые государства не-Запада», - отметил политолог.

По его словам, Турция считает себя как минимум региональным лидером, восходящей великой державой, а, значит, не может остаться в стороне от этого процесса.

Он предположил, что решение о членстве Турции в НАТО сохраняется по инерции.

«Это решение <…> было принято достаточно давно, и это решение сохраняется в основном больше по инерции, поскольку слишком много на это завязано», - объяснил Станкевич.

Он считает, что членство в НАТО скорее обременяет Турцию, чем укрепляет ее безопасность. А вопросы урегулирования в Сирии или продвижения национальных интересов в Центральной Азии Эрдоган решает без участия альянса.

По его мнению, Турция видит, что ситуация на Западе идет по нисходящей.

«Там все больше внутренних противоречий и все больше тупик целеполагания. Нет стратегии, нет целей», - подчеркнул политолог.

Напротив, ШОС перехватывает инициативу в Евразии.

По словам Станкевича, Эрдоган привез на саммит ШОС в Казахстан большую команду и провел множество встреч.

«Ему все понравилось, он увидел перспективу, и он хочет, чтобы Турция дальнейшее свое восхождение к статусу великой державы осуществляла, уже используя потенциал <…> ШОС», - подчеркнул эксперт.

По его мнению, Шанхайская организация сотрудничества станет главным центром миротворчества в Большой Евразии, и президент Турции хочет вовремя сделать верную ставку.

Ранее Владимир Путин на саммите в Астане рассказал, что Россия и Турция заинтересованы в развитии сотрудничества.

Турция Реджеп Эрдоган ШОС
12 июля 2024, 14:20
Орбан не стал говорить Путину о запланированной с Трампом встрече
Global Look Press
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе переговоров с президентом Владимиром Путиным не упоминал, что планирует встретиться во Флориде с экс-лидером США Дональдом Трампом. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его процитировало РИА «Новости».

Он ответил на вопросы журналистов и подчеркнул, что Орбан не передавал Трампу никаких сообщений от российского лидера: ни письменных, ни устных.

«Господин Орбан не информировал Путина об этих своих планах», - добавил Песков.

Венгерский премьер встретился с Трампом в резиденции Мар-а-Лаго и обсудил с ним ряд вопросов. После переговоров Орбан заявил, что кандидат в президенты от республиканцев в случае победы на выборах сможет урегулировать конфликт на Украине.

Ранее в прессе появились новости о том, что премьер Венгрии направил лидерам Евросоюза письмо об итогах его встречи с президентом России.

В Кремле прокомментировали эту информацию и отметили, что ничего не знают об этом документе.

США Кремль Дональд Трамп Владимир Путин Виктор Орбан

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