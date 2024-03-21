«Не умирают дважды». Захарова ответила на слова Борреля про Донбасс

«Потому что мертвые не умирают дважды», - написала она в Telegram-канале.

Короткий пост прокомментировали более 80 человек. Пользователи отмечали, что это «верно на все 100», а ЕС «лучше бы не совались никуда». Один из комментаторов добавил, что «только мертвые могли восемь лет не замечать геноцида русских в Донбассе». Борреля назвали «скучным и глупым».

Захарова отреагировала на заявление, сделанное главой дипломатии ЕС 21 марта перед саммитом объединения в Брюсселе. На фоне недавних слов французского лидера Эммануэля Макрона о том, что Европа рассматривает возможность отправки своих военных на Украину, Боррель призвал «не пугать людей» тем, что вооруженный конфликт якобы неизбежен, и подчеркнул, что «речь не идет о том, чтобы умирать за Донбасс», - только о помощи Украине.