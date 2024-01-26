«Не тратьте бумагу». Захарова высмеяла попытки Запада остановить Россию на пути к победе

«Вы не так давно кричали от том, что России нужно нанести стратегическое поражение. И не случилось. Теперь вы срочно переписываете эти бумажки и придумываете новые слоганы», - отметила дипломат.

По ее словам, Запад после неудавшихся попыток дестабилизировать Россию объявил о недопустимости ее победы. Захарова иронично прокомментировала действия европейских стран и США, посоветовав им смириться с провалом.

«Вы не тратьте бумагу, вам снова придется придумывать что-нибудь новенькое. Вам не удастся остановить нас на пути к нашей победе», - заключила представитель МИД.

Ранее директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин сообщил о ведении Западом информационной войны против России и населения собственных стран. По его словам, западные политики делают скандальные заявления, чтобы оправдать гибридную антироссийскую агрессию.