«Не так просто». США признали проблемы с конфискацией российских активов

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Планы США конфисковать замороженные российские активы за рубежом наткнулись на непредвиденные сложности. Об этом, как сообщило РИА «Новости» , заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

По ее словам, это сложный вопрос.

«Это не так просто, как может показаться. У меня нет никаких новых объявлений», - подчеркнула представитель американской администрации.

Ранее директор департамента коммуникаций Международного валютного фонда Джули Козак сообщила, что конфискация странами Запада замороженных активов России может обернуться большими проблемами для всей международной валютной системы.

Она напомнила, что после изъятия российских активов могут последовать судебные разбирательства и различные меры реагирования.