02 декабря 2023, 08:05

Не связано с СВО. Польша объяснила «экономическое соперничество» с Украиной

Читайте нас в: Google Новости

У Польши и Украины возникли бы противоречия независимо от украинского конфликта — они связаны с тем. что евроинтеграция этой страны угрожает польской экономике. Таким мнением поделился вице-спикер сейма Польши Кшиштоф Босак в интервью журналу Do Rzeczy.

«Я считаю, что экономическое соперничество между Польшей и Украиной напрямую связано не с конфликтом, а с определенной тенденцией, <…>, а именно с идеей интеграции Украины в Европейское экономическое пространство», - указал Босак.

Политик предложил принять меры по защите рынка Евросоюза от украинской продукции. По его словам, Украина занижает стоимость своей сельхозпродукции, и это ставит польских производителей в невыгодное положение. Вице-спикер польского сейма обвинил власти Украины в «злонамеренных действиях» по причинению ущерба европейским перевозчикам. Проблемы будут только нарастать, если тенденция к интеграции Украины с рынком Евросоюза сохранится, спрогнозировал Кшиштоф Босак.

Ранее стало известно, что убытки Украины от закрытия польской границы достигли миллиарда евро.

У Польши и Украины возникли бы противоречия независимо от украинского конфликта - они связаны с тем. что евроинтеграция этой страны угрожает польской экономике. Таким мнением поделился вице-спикер сейма Польши Кшиштоф Босак в интервью журналу Do Rzeczy.

Украина Польша
02 декабря 2023, 09:53
Россия снова вошла в топ-5 поставщиков зерна в Европу
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Россия вернулась в пятерку крупнейших поставщиков зерна в Евросоюз впервые за полтора года. Об этом сообщил сайт Евростата.

Евросоюз увеличил импорт российского зерна в сентябре этого года, поставки выросли за месяц на 22% и составили 180 тысяч тонн. Благодаря резкому наращиванию экспорта в страны ЕС Россия заняла четвертое место в списке крупнейших поставщиков.

На первом месте в перечне Евростат указал Украину. За месяц импорт из нее вырос на 1%, но за год поставки снизились на 25%. Второй в списке стояла Бразилия, которая в сентябре нарастила экспорт в 1,8 раза.

Ранее бывший генпрокурор Украины Святослав Пискун пожаловался, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обманула страну, пообещав ей скорое членство в ЕС. Он отметил, что объединение не может повлиять на Польшу, которая не дает экспортировать украинское зерно. Пискун также добавил, что Украину не пригласят в Евросоюз. Экс-генпрокурор напомнил про ситуацию с Турцией, которая до сих пор не вступила в объединение, хотя является членом НАТО.

Россия Евросоюз Экономика
02 декабря 2023, 09:35
Израиль начал штурмовать города и деревни на Западном берегу Иордана
Читайте нас в: Google Новости
Армия обороны Израиля провела рейды в палестинских городах и деревнях на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

«Израильские силы штурмуют Хеврон, Калькилию и деревни к югу от Наблуса», - передали журналисты.

С начала обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа погибли более 15 тысяч человек. Израиль также не прекращал атаки на юг Газы в течение последних 24 часов, они усилились ночью. На прибрежной линии города удары разрушили ряд жилых домов.

Ранее бригады «Аль-Кассам» выпустили ракеты по Тель-Авиву в ответ на убийство жителей Газы. Затем группировка «Исламский джихад»* ударила по Иерусалиму. Боевые действия возобновили после почти недели перемирия, при этом обе стороны обвиняют в них друг друга.

* Организация «Исламский джихад» признана террористической и запрещена в России.

Конфликт Израиля и Палестины
02 декабря 2023, 09:15
Аксенов назвал лживыми слова Зеленского про Крым
Читайте нас в: Google Новости
Президент Украины Владимир Зеленский солгал, заявив, что Крым ждет установления киевской власти. Об этом рассказал глава республики Сергей Аксенов в эфире радио «Спутник в Крыму».

«Крым ждет, когда пленного Зеленского привезут сюда, будут возить и показывать», - заметил он.

Аксенов добавил, что жителям и гостям Крыма ничего не угрожает. На полуострове сформировали ополчение, которое могут удвоить. Глава добавил, что система противовоздушной обороны и сильный правоохранительный блок позволяют крымчанам чувствовать себя уверенно.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украине якобы проще вернуть Крым , чем Донбасс. Но страну предупредили о последствиях «захвата» республики: против ВСУ сражу же встанут миллионы партизан. Но украинские политики все же не решатся наступать на Крым.

Владимир Зеленский Крым Украина
02 декабря 2023, 09:06
Король Великобритании появился на саммите ООН в скандальном «греческом» галстуке
Читайте нас в: Google Новости
Британский король Карл III приехал на конференцию ООН по климату в галстуке с символикой флага Греции, несмотря на скандал между премьером Риши Сунаком и его греческим коллегой Кириакосом Мицотакисом. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Карл III появился в галстуке в сине-белых тонах на конференции ООН и встрече с Сунаком. Представитель Букингемского дворца опроверг отношение скандального элемента гардероба к Греции. Он заявил, что галстук короля «просто один из его текущей коллекции».

Скандал между Сунаком и Мицотакисом произошел в конце ноября. Греческий премьер настаивал на передаче Британским музеем скульптур из Парфенона на историческую родину.

Сунак отказался встретиться с греческим политиком и обвинил его в нарушении обещания. По мнению британского премьера, Мицотакис использовал поездку в Лондон, чтобы напомнить о необходимости возвращения античных древностей.

Ранее СМИ опровергли возможность «мирных переговоров» между принцем Гарри и королем Карлом III. Отец и сын перестали общаться друг с другом после публикации автобиографической книги о королевской семье.

Великобритания Греция ООН

Новости по теме