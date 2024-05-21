«Не стал жалеть». В Китае рассказали, как Путин ответил Европе на конфискацию активов
Президент России Владимир Путин «проучил» европейские страны за санкции и заморозку суверенных активов. Об этом написал китайский портал Baijiahao.
Журналисты напомнили, что западные страны ввели более 15 тысяч санкций против России, но не смогли сломить ее экономику. Теперь РФ нанесла ответный удар. Суд блокировал счета и имущество у немецких Deutsche Bank и Commerzbank, также итальянского UniCredit на сумму около миллиарда долларов.
«Россия отплатила Германии и Италии», - заявили в статье.
Китайские журналисты также отметили, что Германия одной из первых поддержала конфискацию российских активов, поэтому Путин «не стал ее жалеть». В результате страна дважды пострадала от ограничительных мер. Сперва лишилась российских энергоресурсов и «Северных потоков», а потом получила ответные санкции.
«Среди стран, которые вводят санкции против России, именно Германия оказалась самой недальновидной», - сделали вывод авторы статьи.
Ранее стало известно, что Евросоюз планирует начать отбирать прибыль от замороженных российских активов с июля этого года.