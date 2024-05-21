Журналисты напомнили, что западные страны ввели более 15 тысяч санкций против России, но не смогли сломить ее экономику. Теперь РФ нанесла ответный удар. Суд блокировал счета и имущество у немецких Deutsche Bank и Commerzbank, также итальянского UniCredit на сумму около миллиарда долларов.

«Россия отплатила Германии и Италии», - заявили в статье.

Китайские журналисты также отметили, что Германия одной из первых поддержала конфискацию российских активов, поэтому Путин «не стал ее жалеть». В результате страна дважды пострадала от ограничительных мер. Сперва лишилась российских энергоресурсов и «Северных потоков», а потом получила ответные санкции.

«Среди стран, которые вводят санкции против России, именно Германия оказалась самой недальновидной», - сделали вывод авторы статьи.

Ранее стало известно, что Евросоюз планирует начать отбирать прибыль от замороженных российских активов с июля этого года.