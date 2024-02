«Не сможете вернуться». Россиян предупредили о возможном закрытии границы с Эстонией

РИА «Новости»

Собранную из камней стену возрастом более 10 тысяч лет обнаружили археологи в акватории Балтийского моря недалеко от побережья Германии. В ходе исследования ученые установили, что это сохранившаяся часть постройки, которую охотники-собиратели каменного века использовали для поимки диких оленей. Об этом говорится в докладе, опубликованном на сайте Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).