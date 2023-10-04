«Не смогли договориться». Захарова констатировала бесполезность встречи глав МИД стран ЕС в Киеве

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«Сами они определили смысл этой сходки как мозговой штурм, я же называю его штурмом мозга Европейского союза. <…> Штурм мозга не привел к значимым результатам - европейские дипломаты не смогли договориться об очередном выделении Украине военной помощи в размере пяти миллиардов евро в 2024 году», - констатировала дипломат.

Она добавила, что теперь эту сумму планируют согласовать до конца года. Захарова указала на то, что речь идет о финансировании «убийств граждан Украины».

Изначально встреча проходила в условиях «неясной перспективы» дальнейшего финансирования киевского режима, отметила представитель МИД России. Она напомнила, что на мероприятие не приехали министры из Польши и Венгрии. По ее словам, это свидетельствует о том, что в обеих странах «накопилось немало претензий» к политике украинского президента Владимира Зеленского.