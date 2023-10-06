«Не скрывают страха». Украине предрекли страшную зиму
Грядущая зима станет для Украины страшнее предыдущей из-за проблем с энергоснабжением. На это указал обозреватель сербской газеты «Политика» Деян Новакович.
Грядущая зима станет для Украины страшнее предыдущей из-за проблем с энергоснабжением. На это указал обозреватель сербской газеты « Политика » Деян Новакович.
«Украинские власти не скрывают страха, что из-за энергообеспечения предстоящая зима будет хуже прошлой», - отметил журналист.
Новакович добавил, что союзники снабжают страну финансами и рабочей силой, и параллельно с обслуживанием систем специалисты усердно трудятся над тем, чтобы до наступления холодов, восстановить энергетические объекты, однако пока «процесс идет туго». Помимо этого, многие части украинских энергетических систем в принципе уже устарели.
С прошлой осени Вооруженные силы России регулярно наносят удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры Украины. Это ответ на теракты на Крымском мосту и другие атаки на российскую гражданскую инфраструктуру. Воздушная тревога в регионах Украины звучит практически ежедневно.