19 февраля 2024, 15:54

«Не скрывают поддержки Кремля». Премьер Чехии резко высказался о протестующих фермерах

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Фермеры, выходящие на протесты в Праге из-за недостаточных мер поддержки сельского хозяйства, являются сторонниками России. Об этом заявил Премьер Чехии Петр Фиала в соцсети X.

«Демонстрацию проводят люди, которые не скрывают, например, своей поддержки Кремля и преследуют другие цели, отличные от интересов земледельцев», - указал он.

Фиала отметил, что в протестах отказались участвовать основные организации, защищающие интересы аграриев. Премьер добавил, что правительство разрабатывает ряд мер, которые помогут справиться с чрезмерной бюрократией и «снизить воздействие от европейских регулировок».

Забастовки фермеров прошли во многих странах Европы. Представители аграрной отрасли выступают против непродуманной зеленой политики ЕС и недостаточной поддержки со стороны государства. В Германии протестующие фермеры заблокировали тракторами здание правительства в Берлине, а во Франции аграрии перекрывали дороги, чтобы привлечь внимание к проблеме.

Чехия Кремль Сельское хозяйство Протесты Россия Фермеры
19 февраля 2024, 14:43
Евросоюз одобрил начало военной операции в Красном море
РИА «Новости»
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На саммите в Брюсселе министры иностранных дел стран — членов ЕС одобрили начало военной миссии для охраны судоходства в Красном море. Об этом сообщил глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни. Его процитировало РИА «Новости».

«Мы только что одобрили запуск военной операции Aspides, где командование силами примет Италия», - указал он.

Таяни отметил, что военно-морская миссия будет важным шагом на пути создания единой обороны Европы.

Операция Aspides направлена на защиту европейских судов. По данным агентства DPA , корабли ЕС будут не только реагировать на атаки с моря, но сами стрелять в сторону берега.

На прошлой неделе британский нефтяной танкер Pollux , который направлялся в Индию, обстреляли йеменские хуситы. В понедельник, 19 февраля, телеканал Sky News Arabia сообщил, что корабль Rubymar затонул в Аденском заливе.

На саммите в Брюсселе министры иностранных дел стран - членов ЕС одобрили начало военной миссии для охраны судоходства в Красном море. Об этом сообщил глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни. Его процитировало РИА «Новости».

Италия Военные Корабли Европа Евросоюз
19 февраля 2024, 14:31
Президента Бразилии объявили персоной нон грата из-за сравнения войны в Газе с Холокостом
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Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац объявил президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву персоной нон грата из-за его сравнения войны в секторе Газа с Холокостом. Подробности сообщил израильский телеканал i24.

Кац вызвал посла Бразилии в Израиле Федерико Майеру для выговора. Глава ведомства заявил, что сравнение «справедливой войны Израиля» против ХАМАС со зверствами Адольфа Гитлера и нацистов - позор.

«Мы не забудем и не простим. Это серьезное антисемитское нападение. От моего имени и от имени граждан Государства Израиль - сообщите президенту Луле, что он нежелательная личность в Израиле», - подчеркнул он.

В социальной сети X телеканал сообщил, что Израиль объявил бразильского президента персоной нон грата.

Ранее власти США собирались отправить Израилю боеприпасы общей стоимостью несколько десятков миллионов долларов. Государство продолжает военные действия в Газе, несмотря на резкое осуждение его действий со стороны арабских стран. Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября. По данным на 10 февраля, числе погибших в Газе превысило 28 тысяч.

Израиль Бразилия Войны Конфликт Израиля и Палестины Холокост Палестина
19 февраля 2024, 13:46
Американские сенаторы приехали в Венгрию, но им отказали в аудиенции
piqsels
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В Венгрии проигнорировали приезд американских сенаторов. Члены правительства отказались встречаться с ними по вопросу вступления Швеции в НАТО, сообщило издание Associated Press.

Республиканец Том Тиллис, демократы Джинн Шейхин и Крис Мерфи прибыли в Будапешт 18 февраля и дали пресс-конференцию в американском посольстве. Они заявили, что цель приезда - убедить власти Венгрии одобрить вступление Швеции в НАТО.

Однако политики отказались встречаться с американцами. Джинн Шейхин заявила, что члены правительства не приняли приглашение. Крис Мерфи назвал такое поведение странным и тревожным. Он связал полное игнорирование делегации с решением высшего руководства Венгрии.

«Мы достаточно мудры в политике, чтобы знать, что если премьер-министр Виктор Орбан захочет, чтобы это произошло, тогда парламент сможет двигаться вперед», - сказал Крис Мерфи.

Очередное заседание парламента Венгрии пройдет 26 февраля. На предыдущей встрече 5 февраля голосование не провели из-за отсутствия кворума.

Виктор Орбан публично призвал ратифицировать заявку Швеции как можно скорее.

США Венгрия Швеция Международные отношения НАТО
19 февраля 2024, 11:13
Премьер Эстонии призвала изъять активы России до выборов в США
РИА «Новости»
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Запад должен конфисковать замороженные российские активы до президентских выборов в США. С таким призывом выступила премьер-министр Эстонии Кая Каллас в интервью британской газете Financial Times.

«Выборы всегда были беспокойным временем. Лучше сделать все, что мы можем, до важных выборов», - заявила Каллас.

С точки зрения премьер-министра Эстонии, конфискация активов якобы надавит на экономику России и подтолкнет к завершению конфликта.

Авторы FT назвали призыв Каллас еще одним признаком европейской озабоченности из-за возможного возвращения Дональда Трампа на пост президента США и влияния этого события на западную политику по поводу ситуации между Россией и Украиной.

Ранее премьер-министр Эстонии признала, что у российской стороны есть легитимное право предъявлять Западу требования по своим замороженным активам. По мнению Каллас, если урегулировать, в том числе, этот момент, деньги России можно будет направить в пользу Украины.

США Россия Эстония Деньги

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