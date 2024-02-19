«Не скрывают поддержки Кремля». Премьер Чехии резко высказался о протестующих фермерах

«Демонстрацию проводят люди, которые не скрывают, например, своей поддержки Кремля и преследуют другие цели, отличные от интересов земледельцев», - указал он.

Фиала отметил, что в протестах отказались участвовать основные организации, защищающие интересы аграриев. Премьер добавил, что правительство разрабатывает ряд мер, которые помогут справиться с чрезмерной бюрократией и «снизить воздействие от европейских регулировок».

Забастовки фермеров прошли во многих странах Европы. Представители аграрной отрасли выступают против непродуманной зеленой политики ЕС и недостаточной поддержки со стороны государства. В Германии протестующие фермеры заблокировали тракторами здание правительства в Берлине, а во Франции аграрии перекрывали дороги, чтобы привлечь внимание к проблеме.