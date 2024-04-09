«Не пятнать честь народа». Рахмон призвал воспитывать достойных детей

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«Мы должны воспитывать детей так, чтобы они были достойны памяти и имени наших предков, поднимали имидж и авторитет государства, не пятнали честь таджикского народа, который известен богатой и древней культурой», - сказал он.

Рахмон подчеркнул, что сейчас в мире растет напряженность. В этих обстоятельствах нельзя допустить, чтобы граждане страны стали игрушкой в руках заинтересованных сил.

«Необходимо осознать национальные ценности и проявить политическую бдительность. Отмечая праздник, нужно не допускать притворства, показухи, расточительства и излишек», - добавил президент.

Ранее МИД Таджикистан оспорил информацию о вербовке в стране боевиков для Украины.