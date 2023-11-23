«Не просьбы, а требования». Украине предрекли капитуляцию в США

По словам Риттера, Украину ждет ситуация, похожая на историю с линкором «Миссури». В 1945 году на его борту подписали бумаги о капитуляции Японии.

«Украине предоставят возможность сесть за стол переговоров и подписать документ, подготовленный Россией, в котором будут изложены ее требования - не просьбы, а именно требования», - отметил американец.

Ранее о переговорах России и Украины говорил канцлер Германии Олаф Шольц. Он заявил, что на саммите G20 призвал президента России Владимира Путина завершить спецоперацию на Украине.