«Не пощадил». Орбан показал фото с тренировки со Шварценеггером
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан показал в социальной сети Facebook* совместную фотографию тренировки с актером Арнольдом Шварценеггером. Снимок сделали в одном из фитнес-центров Будапешта.
«Я оставил футболку для тренировки дома, но тренер не пощадил», - написал Орбан.
Кроме того, политик опубликовал фотографию Шварценеггера из своего рабочего кабинета и видео их встречи у здания правительства страны.
Ранее венгерские журналисты сообщили, что премьер-министр Виктор Орбан резко похудел. По данным портала Blikk , политик изменил режим питания и стал регулярно заниматься с гирями, популярными в Советском Союзе.
*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.