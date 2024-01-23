23 января 2024, 07:27

«Не покажется пикником». Глава МИД Ливана предостерег Израиль от расширения конфликта

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Израилю следует прекратить боевые действия в секторе Газа. Если ЦАХАЛ начнет одновременно воевать и с Ливаном, это не покажется израильской стороне «пикником». Об этом заявил глава МИД Ливана Абдалла Бу Хабиб на полях ООН, его слова процитировал RT.

«Надеюсь, они понимают, что война не покажется пикником. Для них», - указал дипломат.

В беседе с «Известиями» Бу Хабиб назвал конфликт в палестинском анклаве значительным. По его мнению, противостояние уже вышло за рамки локальных боевых действий.

«Это не локальный конфликт, который происходит в Газе и на Западном берегу, это уже масштабный конфликт, но мы надеемся, что он не станет еще больше», - подчеркнул глава МИД Ливана.

Ранее израильская авиация ударила по объектам «Хезболлы» в Ливане. ЦАХАЛ атаковал инфраструктуру боевиков в районе населенных пунктов Мейс-эль-Джабаль и Ярине. В начале января израильские военные ликвидировали высокопоставленного полевого командира «Хезболлы» Виссама аль-Тавиля. По данным Reuters , из-за его гибели конфликт на Ближнем Востоке может обостриться.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины
23 января 2024, 07:30
Безбилетный россиянин в США отказался выходить из тюремной камеры. Его силой привезут в суд
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Начался судебный процесс над российским экономистом Сергеем Очигавой, который прилетел в США без билета и документов. Его приведут на заседание силой, так как мужчина отказался добровольно выходить из тюремной камеры, сообщило РИА «Новости».

Безбилетника схватили в пункте паспортного контроля в аэропорту Лос-Анджелеса 4 ноября 2023 года. Сергей Очигава прилетел из Копенгагена без визы, авиабилета и паспорта, в списках пассажиров он не значился. Мужчину задержали.

Предварительные слушания по его делу перенесли из-за неявки обвиняемого. Россиянин отказался выходить из камеры в центре содержания. Окружной суд Калифорнии выдал постановление, которым разрешил судебным маршалам еще раз постараться убедить его выйти добровольно, а в случае отказа применить силу.

В момент задержания Сергей Очигава утверждал, что не спал три дня и не помнил, как очутился в самолете. Авиакомпания SAS заявила, что он не предъявил посадочный талон и занял свободное место. В багаже нарушителя нашли российское и израильское удостоверения личности.

США Уголовное дело Тюрьмы
23 января 2024, 06:47
Совместные проекты России и Турции обсудили на уровне МИД в Нью-Йорке
РИА «Новости»
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В Нью-Йорке на полях мероприятий Совбеза ООН министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с зарубежными коллегами. С главой МИД Турции Хаканом Фиданом он обсудил проекты в области энергетики и торгово-экономическое сотрудничество, сообщила пресс-служба министерства.

Переговоры состоялись 22 января. Министры обсудили продолжение торгово-экономического сотрудничества России и Турции, совместные проекты в области энергетики, обменялись мнением по международным событиям и согласовали график будущих встреч.

«Подтверждена востребованность координации шагов наших стран в интересах нахождения взаимоприемлемых развязок острых региональных проблем, прежде всего, по ситуации в секторе Газа, Сирии, на Ближнем Востоке в целом и в зоне Черного моря, а также в Закавказье», - сообщил МИД России.

Сергей Лавров встретился также с министром иностранных дел Ирана Хоссейном Амирабдоллахианом, исполняющим обязанности министра иностранных дел и по делам эмигрантов Ливана Абдаллой Бу Хабибом и главой МИД Индонезии Ретно Марсуди.

Глава МИД России прилетел в США 22 января. Политсоветник Сергей Маркелов заявил, что Сергей Лавров кроме участия в мероприятиях Совбеза ООН встретится с республиканцем Дональдом Трампом и обсудит президентские выборы в США.

Турция Сергей Лавров Международные отношения Россия Переговоры МИД РФ
23 января 2024, 06:32
Подземные хранилища и ракетные объекты хуситов атаковали в Йемене
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Военные США и Великобритании при поддержке союзников поразили восемь объектов хуситов в Йемене. Среди них подземные хранилища, сообщило The Associated Press.

Целью атак стала инфраструктура движения хуситов «Ансар Алла» , а именно подземные хранилища, ракетные объекты, склады, средства наблюдения и пусковые установки - в общей сложности восемь точек. Их атаковали истребители и корабли с использованием ракет Tomahawk. Операцию поддержали Бахрейн, Австралия, Канада и Нидерланды.

Представитель движения «Ансар Алла» заявил телеканалу Al Jazeera , что атаки в ночь на 23 января стали самыми масштабными с начала операции в Йемене. Военные заявили, что нанесли высокоточные удары с тем, чтобы обезопасить моряков и глобальную торговлю.

Руководство «Ансар Алла» объявило 22 января о ракетных ударах по американскому кораблю Ocean Jazz в Аденском заливе. Войскам стран Запада пригрозили новыми ответными мерами на агрессию.

США Великобритания Ракеты Взрывы Ближний Восток Йемен
23 января 2024, 06:02
Байден вновь оконфузился и опозорил своего пресс-секретаря — СМИ
РИА «Новости»
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Американский президент Джо Байден в очередной раз попал в неловкую ситуацию — перепутал двух глав федеральных министерств сразу после того, как пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что с ментальным здоровьем действующего лидера Штатов все хорошо. Об этом сообщила газета The Daily Mail.

Американский президент Джо Байден в очередной раз попал в неловкую ситуацию - перепутал двух глав федеральных министерств сразу после того, как пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что с ментальным здоровьем действующего лидера Штатов все хорошо. Об этом сообщила газета The Daily Mail.

Курьез случился на совещании. Американский лидер перепутал министра здравоохранения и социальных служб Ксавье Бесерру и главу Министерства внутренней безопасности Алехандро Майоркаса.

Это произошло, когда он поблагодарил советника по «гендерной политике» Джен Кляйн и Ксавье Бесерру, который находился рядом с ней. При этом около Кляйн на самом деле сидел Майоркас, а Бесерра вообще участвовал на совещании удаленно.

Еще более неловкой ситуацию сделало то, что за несколько минут до этого Карин Жан-Пьер заявила, что ментальное здоровье Байдена в полном порядке.

Другой курьез случился с Байденом 19 января в ходе его выступления в штате Северная Каролина. На нем президент США заявил, что несколько минут назад сфотографировался с членом палаты представителей Деборой Росс. Однако этого не могло произойти , потому что политик в это время была в Вашингтоне.

США Белый дом в США Вашингтон Джо Байден

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