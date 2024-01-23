«Не покажется пикником». Глава МИД Ливана предостерег Израиль от расширения конфликта

«Надеюсь, они понимают, что война не покажется пикником. Для них», - указал дипломат.

В беседе с «Известиями» Бу Хабиб назвал конфликт в палестинском анклаве значительным. По его мнению, противостояние уже вышло за рамки локальных боевых действий.

«Это не локальный конфликт, который происходит в Газе и на Западном берегу, это уже масштабный конфликт, но мы надеемся, что он не станет еще больше», - подчеркнул глава МИД Ливана.

Ранее израильская авиация ударила по объектам «Хезболлы» в Ливане. ЦАХАЛ атаковал инфраструктуру боевиков в районе населенных пунктов Мейс-эль-Джабаль и Ярине. В начале января израильские военные ликвидировали высокопоставленного полевого командира «Хезболлы» Виссама аль-Тавиля. По данным Reuters , из-за его гибели конфликт на Ближнем Востоке может обостриться.