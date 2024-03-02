02 марта 2024, 02:58

«Не найдут на карте». Знания американцев об Украине оценили в США

Pixabay
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Большинство сторонников Украины в США не найдут ее на карте. Американцы сильно подвержены пропаганде, заявил в интервью программе PBD Podcast основатель частной военной компании Blackwater Эрик Принс.

«Самое отвратительное, что все эти люди, которые говорят „я поддерживаю Украину“ - крутаните глобус перед ними, и 99% из них даже не смогут найти Украину на карте», - сказал он.

По его словам, 99% людей с «мощной позицией по Украине» в соцсетях, не знают, где находится эта страна и что на самом деле происходит на ее территории. Поэтому соцсети оказывают плохое влияние на американское общество.

По словам основателя ЧВК, люди, призывающие финансировать военную помощь США Украине, попали под «сильное влияние пропаганды».

Телеведущий Грег Гатфельд ранее заявил, что президент России Владимир Путин продемонстрировал превосходство над американским коллегой Джо Байденом во время интервью журналисту Такеру Карлсону.

США
02 марта 2024, 02:36
Евросоюз разморозил деньги для Венгрии
Unsplash
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Европейский союз разморозил около двух миллиардов долларов из своих фондов для Венгрии. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Представитель Еврокомиссии Стефан Кеерсмакер отметил, что венгерские власти выполнили тематические условия, касающиеся образовательной подготовки и гендерного равенства.

Данные средства являются частью более чем 30 миллиардов долларов, которые ЕС решил не предоставлять Венгрии более года назад.

Глава венгерского МИД Петер Сийярто ранее выступил против переизбрания фон дер Ляйен главой ЕК. По мнению министра, за последние несколько лет безопасность и экономические показатели ЕС стали намного слабее.

Парламент Венгрии 26 февраля ратифицировал соглашение о вступлении Швеции в НАТО. Таким образом, Венгрия стала последней страной в альянсе, которая одобрила заявку.

Венгрия Еврокомиссия Евросоюз НАТО Деньги
02 марта 2024, 02:10
«Заметают следы». Захарова — о блокировке аккаунтов с записью переговоров немецких военных
РИА «Новости»
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Власти Германии пытаются «замести следы», блокируя аккаунты в соцсети X, которые опубликовали запись секретных переговоров немецких военачальников о возможном ударе по Крымскому мосту ракетами Taurus. Об этом написала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Это называется „заметать следы“. Все пойдет по тому же сценарию, как и немецкое „расследование“ терактов на „Северных потоках“?» - задалась вопросом Захарова.

Дипломат добавила, что гражданам Германии положено знать все о правах человека в России, Белоруссии или Китае, «но только не о своих, немецких правах».

Ранее немецкий таблоид Bild написал, что в Германии по требованию бундесвера начали блокировать аккаунты в X , распространившие запись разговора немецких офицеров о возможном ударе ракетами Taurus по Крымскому мосту.

Аудиозапись переговоров немецких военачальников опубликовала главный редактор RT Маргарита Симоньян. Министерство обороны Германии отказалось комментировать запись , а немецкие СМИ сочли ее подлинной.

Германия Ракеты Крымский мост Военные Мария Захарова Международные отношения Россия Переговоры МИД РФ
02 марта 2024, 01:35
Житель Великобритании скончался из-за передозировки витамином D
Freepik
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Житель Великобритании Дэвид Митченер скончался из-за длительного бесконтрольного приема больших доз витамина D. Об этом сообщило издание Business Insider.

По данным издания, 89-летний мужчина принимал большие дозы витамина D на протяжении девяти месяцев. Тем самым он пытался улучшить состояние своего здоровья. В результате из-за передозировки пищевой добавки у него развилась гиперкальциемия, которая спровоцировала почечную и сердечную недостаточность.

Британец попал в больницу в тяжелом состоянии. Он умер спустя 10 дней. В анализе крови Митченера обнаружили «максимальные значения» уровня витамина D.

Врач-эндокринолог Наталия Тананакина ранее посоветовала не посещать солярий ради восполнения в организме витамина D. Лучшим способом выработки этого витамина она назвала пребывание на воздухе под солнцем.

Великобритания Смертность Лекарства
02 марта 2024, 01:23
В Германии сочли подлинной запись беседы военных об ударах по Крымскому мосту
РИА «Новости»
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Опубликованная в российских СМИ запись предполагаемого разговора немецких офицеров о планах атаки на Крымский мост может оказаться подлинной. Об этом сообщила газета Bild.

«Многое говорит о том, что запись является подлинной, даже если Бундесвер пока официально и не подтвердил подлинность», - говорится в материале.

Издание также отметило, что публикация записи стала «неприятной неожиданностью» для Бундесвера.

Военное ведомство ФРГ никак не прокомментировало появление записи , но аккаунты в социальной сети X, распространяющие ее, уже заблокировали в Германии.

Немецкая контрразведка уже начала проверку , чтобы выяснить, кто мог перехватить разговор военных о потенциальном применении ракет Taurus по Крымскому мосту.

Главред RT Маргарита Симоньян отметила, что на записи офицеры бундесвера также «палят амеров и бритишей».

Германия Ракеты Крымский мост Военные

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