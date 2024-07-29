«Не надо лицемерить». Сийярто поставил Польшу на место

«Если вы внимательно посмотрите на список клиентов одной из крупнейших российских нефтяных компаний, вы точно найдете там и поляков», - отметил Сийярто.

Венгерский министр указал, что в этом не было бы ничего плохого, однако Польше нужно «не лицемерить и не винить других». Сийярто подчеркнул, что Венгрия долго терпела провокации, но «теперь стакан полон».

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан признал, что несмотря на санкции Запада, все больше стран поддерживают Россию. В РФ считают партнером Индию, Турцию, Иран, Китай и многие страны мусульманского мира.