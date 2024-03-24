«Не может быть оправдания». Ким Чен Ын осудил теракт в Crocus City Hall

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Президент КНДР отметил, что правительство Северной Кореи выступает против всех форм терроризма.

«Варварскому теракту, угрожающему жизни человека, не может быть оправдания. Наш народ считает несчастье и горе дружественного российского народа своей болью», - отметил Ким Чен Ын.

Он пожелал россиянам быстрее справиться с последствиями теракта, а семьям погибших и пострадавшим – покоя.

Ранее президент Эстонии Алар Карис назвал ЧП в Crocus City Hall смертоносной террористической атакой. Он подчеркнул, что произошедшее ужасает своей жестокостью.