«Не Москва и не Пекин». В США назвали главного врага американцев
Гражданам США усложняет жизнь собственное правительство, а не Россия или Китай. Такое заявление в соцсети Х сделал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
Военный отметил, что проблемы американцев не за границей, не на Украине или Ближнем Востоке, а внутри страны.
«Наши проблемы здесь, дома, и мы сами их заслужили. Американцы должны осознать, что люди, которые сделали это с ними, находятся не в Пекине или Москве, они в Белом доме», - заявил Макгрегор.
США вмешиваются в конфликты в других странах и не осознают опасности внутри государства, отметил ранее Макгрегор. Угрозы исходят не извне, они находятся внутри Америки. В катастрофическом положении США Макгрегор обвинил президента Джо Байдена. Штаты превратились в общество свободного падения , заявил американский офицер.