Военный отметил, что проблемы американцев не за границей, не на Украине или Ближнем Востоке, а внутри страны.

«Наши проблемы здесь, дома, и мы сами их заслужили. Американцы должны осознать, что люди, которые сделали это с ними, находятся не в Пекине или Москве, они в Белом доме», - заявил Макгрегор.

США вмешиваются в конфликты в других странах и не осознают опасности внутри государства, отметил ранее Макгрегор. Угрозы исходят не извне, они находятся внутри Америки. В катастрофическом положении США Макгрегор обвинил президента Джо Байдена. Штаты превратились в общество свободного падения , заявил американский офицер.