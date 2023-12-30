«Не могу поверить, что он станет кандидатом». Трамп назвал Байдена мошенником и негодяем

Основатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили вернулся в политику страны. На съезде партии, состоявшемся 30 декабря, его избрали ее почетным председателем.

Основатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили вернулся в политику страны. На съезде партии , состоявшемся 30 декабря, его избрали ее почетным председателем.

«Ровно три года назад я сообщил общественности о своем решении дистанцироваться от активных политических процессов. И вот по собственной инициативе, как почетный председатель партии, возвращаюсь в политическую жизнь», - обратился он к собравшимся.

Иванишвили напомнил, что пришел в политику «не ради должности», а с верой в то, что это «послужит интересам страны и народа». Уходя, он был уверен, что выполнил свою миссию, но сейчас появились новые задачи. В условиях разрушения оппозиции «растут риски» в правящей партии - без оппозиционных сил она может слишком «расслабиться». Вырастают, по словам Иванишвили, и риски коррупции. Все это привело его к «неудобному решению» вернуться, подытожил он. Политик уточнил, что не станет вмешиваться в управление, а будет лишь консультантом партии.

В 2019 году Бидзина Иванишвили заявлял о важности сотрудничества Грузии с Россией.