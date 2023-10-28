«Не мое время». Майкл Пенс передумал участвовать в гонке за пост президента США

«Мне стало ясно, что сейчас не мое время. Я решил с сегодняшнего дня приостановить свою предвыборную кампанию на пост президента», - заявил Пенс.

Политик отметил, что такой вывод сделал после шести месяцев поездок по стране. Он добавил, что не перестанет бороться за консервативные ценности и за избрание лидеров-республиканцев на все выборные должности в США. При этом Пенс не выразил поддержку ни одному из участников президентской гонки.

Выборы президента США пройдут в ноябре следующего года. От Республиканской партии в гонке участвуют бывший президент Дональд Трамп, губернатор Флориды Рон Десантис, бизнесмен Вивек Рамасвами и ряд других политиков.

Ранее палата представителей США с четвертого раза выбрала нового спикера , им стал республиканец Майк Джонсон. Его кандидатуру поддержал Трамп.