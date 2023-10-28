«Не мое время». Майкл Пенс передумал участвовать в гонке за пост президента США
Бывший вице-президент США Майк Пенс заявил о приостановке своего участия в предвыборной кампании за пост главы Белого дома. Об этом политик заявил на конференции республиканцев в Лас-Вегасе, трансляцию вел телеканал C-SPAN.
«Мне стало ясно, что сейчас не мое время. Я решил с сегодняшнего дня приостановить свою предвыборную кампанию на пост президента», - заявил Пенс.
Политик отметил, что такой вывод сделал после шести месяцев поездок по стране. Он добавил, что не перестанет бороться за консервативные ценности и за избрание лидеров-республиканцев на все выборные должности в США. При этом Пенс не выразил поддержку ни одному из участников президентской гонки.
Выборы президента США пройдут в ноябре следующего года. От Республиканской партии в гонке участвуют бывший президент Дональд Трамп, губернатор Флориды Рон Десантис, бизнесмен Вивек Рамасвами и ряд других политиков.
Ранее палата представителей США с четвертого раза выбрала нового спикера , им стал республиканец Майк Джонсон. Его кандидатуру поддержал Трамп.