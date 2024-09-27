Не менее трех человек погибли из-за урагана «Хелен» в США

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По предварительным данным, ураган четвертой категории «Хелен» достиг берегов в районе устья реки Осилла во Флориде около 23:10 (06:10 по московскому времени).

Губернатор Флориды Рон ДеСантис сообщил, что один человек погиб, когда дорожный знак упал на его автомобиль. Он также отметил, что число жертв может возрасти.

В штате Джорджия два человека погибли в результате торнадо, вызванного приближением «Хелен».

Согласно данным портала PowerOutage.us, почти 1,3 миллиона домохозяйств в регионе остались без электричества, включая более 1,1 миллиона во Флориде.

В конце апреля в штате Оклахома из-за торнадо погибли четыре человека , в том числе один ребенок. Синоптики прогнозировали появление сразу нескольких торнадо в регионе.