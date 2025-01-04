«Не кормите тролля»: Шольц объяснил спокойную реакцию на оскорбления Маска

Он подчеркнул, что никак не отреагировал на оскорбление Маска, когда предприниматель на принадлежащей ему платформе X (бывший Twitter) прямо назвал его дураком.

«В социальных сетях много людей, которые хотят привлечь внимание громкими высказываниями. Главное - не кормить тролля», - заявил Шольц.

Политик добавил, что современные платформы получили глобальный охват, но на оскорбления от пользователей в Сети реагировать не нужно. В этом случае важно сохранять хладнокровие «У меня вызывает большую тревогу то, что Маск поддержал крайне правые партии, такие как „Альтернатива для Германии“, чья цель - ослабить трансатлантические отношения», - подчеркнул Шольц.

Глава немецкого правительства отметил, что не намерен делать ничего для того, чтобы как-то изменить мнение американского предпринимателя. Он подчеркнул, что его больше интересует то, что думают жители Германии.

Американский предприниматель Илон Маск призвал Шольца уйти в отставку после теракта в Магдебурге. Он подчеркнул, что глава правительства Германии показал себя «некомпетентным дураком» , допустившим наезд на людей на рождественской ярмарке.

После роспуска бундестага Маск предсказал Шольцу глобальное поражение на выборах. Он переиначил и мя канцлера на Оаф Шитц , сделав его созвучным с непечатным вариантом слова «отстойный».

Кроме Шольца, Маск также оскорбил президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, назвав его «антидемократическим тираном». После этого американский предприниматель подчеркнул, что рассчитывает на победу на выборах «Альтернативы для Германии» , так как все остальные партии себя дискредитировали.