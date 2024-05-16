Не конфронтация, а торговля. Песков опроверг дружбу России и Китая против третьих стран

«Их уникальная характеристика в том, что это абсолютно идеальное качество двусторонних отношений. Оно не направлено ни против кого, не направлено против третьих стран, и преследует единственную цель - повышение благосостояния народов наших стран», - сказал он.

Китай, напомнил Песков, стал стратегическим партнером России и страной номер один по торгово-экономическому обороту. Он сообщил, что объем торговли в 2023 году по российским оценкам превысил 220 миллиардов долларов, по китайским - 240 миллиардов. Пресс-секретарь отметил, что в любом случае это значительная сумма, которая свидетельствовала о взаимодополняемости экономик.

Взаимодействие России и Китая на международной арене, по словам Пескова, стало серьезным балансирующим элементом. Он заявил, что это взаимодействие балансировало неспокойную и наполненную конфликтами повестку.