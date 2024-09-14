«Не извергается, а сочится». Потерявший пенис мужчина рассказал о сексе с женой

По его словам, ему ампутировали половой орган четыре года назад. После операции он столкнулся с серьезными психологическими трудностями. Он перестал чувствовать себя мужчиной и хотел развестись с женой. Первый год был самым тяжелым.

«Я чувствовал, что никогда больше не смогу смотреть на свою жену», - признался он.

Со временем они вместе с супругой адаптировались к изменениям в своей интимной жизни и сумели ее наладить.

По словам мужчины, они начали пользоваться фаллоимитаторами и уделять больше времени прелюдиям. Если говорить об ампутированном органе, то теперь сперма не извергается, а «сочится», но его супруге это нравится. Что касается самого мужчины, то он наслаждается от стимуляции простаты.

Пользователи в комментариях написали, что восхищаются мужчиной и супругой, которая его поддержала в такой непростой период жизни.

Ранее в Ливане получил пищевое отравление после секса с женой.