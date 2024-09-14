14 сентября 2024, 01:10

«Не извергается, а сочится». Потерявший пенис мужчина рассказал о сексе с женой

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Мужчина, потерявший пенис в результате аварии, поделился подробностями своей сексуальной жизни и отношениями с женой. Об этом он рассказал на форуме Reddit.

По его словам, ему ампутировали половой орган четыре года назад. После операции он столкнулся с серьезными психологическими трудностями. Он перестал чувствовать себя мужчиной и хотел развестись с женой. Первый год был самым тяжелым.

«Я чувствовал, что никогда больше не смогу смотреть на свою жену», - признался он.

Со временем они вместе с супругой адаптировались к изменениям в своей интимной жизни и сумели ее наладить.

По словам мужчины, они начали пользоваться фаллоимитаторами и уделять больше времени прелюдиям. Если говорить об ампутированном органе, то теперь сперма не извергается, а «сочится», но его супруге это нравится. Что касается самого мужчины, то он наслаждается от стимуляции простаты.

Пользователи в комментариях написали, что восхищаются мужчиной и супругой, которая его поддержала в такой непростой период жизни.

Ранее в Ливане получил пищевое отравление после секса с женой.

Мужчины Секс
13 сентября 2024, 23:12
Байден заблудился рядом с Белым домом
РИА «Новости»
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Президент США Джо Байден снова потерялся в пространстве. После интервью на площадке перед Белым домом он уточнил, как ему вернуться обратно. Видеозапись с очередным конфузом американского лидера опубликовали на YouTube-канале Белого дома.

«Мне в ту сторону или в эту? Хорошо. Всем спасибо, хорошего дня!» - сказал глава государства.

Это не первый конфуз Байдена во время и после публичных выступлений. Прошлым летом он растерялся на мероприятии в Филадельфии и не смог самостоятельно спуститься со сцены. Ему помог ассистент, но после спуска Байден направился в противоположную сторону и помощнику пришлось его догонять. До этого в мае он заблудился на сцене, выступая в Валгалле штата Нью-Йорк. Растерявшегося политика опять пришлось уводить в нужном направлении.

В 2022 году Байден оконфузился уже за рубежом, когда во время визита в Южную Корею в полном одиночестве и неуверенно спустился с трапа самолета. На его лице была медицинская маска, которую он снял, когда подошел к встречающим.

США Скандалы Болезни Джо Байден
13 сентября 2024, 22:57
Истребители ФРГ поднялись по тревоге из-за российских самолетов над Балтикой
РИА «Новости»
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Истребители Eurofighter Военно-воздушных сил Германии перехватили над Балтийским морем российские самолеты Ту-142 и Су-30. Об этом сообщила газета Bild.

Российские самолеты обеспокоили бундесвер, потому что летели якобы без полетного плана и с выключенным транспондером. Военные расценили их как потенциальную угрозу безопасности НАТО. Истребители-перехватчики вылетели с авиабазы Лааге в Германии и из латвийского города Лиелварде.

Пресс-служба ВВС Германии сообщила, что Eurofighter сопроводил Ту-142 и истребитель Су-30 над Балтийским морем. По информации издания, пока неизвестно, связан ли их полет с российскими учениями «Океан-2024».

Британские военные тоже засекли у своих границ два российских самолета. Ту-142 пролетели, не пересекая рубеж. Для их перехвата подняли самолеты с авиабазы Лоссимут в Шотландии.

Германия Авиация Истребители Самолеты Армия Балтийское море
13 сентября 2024, 22:56
США обвинили RT в желании «выигрывать выборы» в странах Европы
РИА «Новости»
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Телеканал RT обвиняется в желании «выигрывать выборы» в Германии и Франции и «подстрекательстве толпы». Об этом на брифинге заявил спецпосланник и координатор Центра глобального взаимодействия при Госдепе США Джеймс Рубин. Его слова привело РИА «Новости».

«Мы видим доказательства, что RT используют в попытках повлиять на выборы, и, если они не выигрывают, то манипулировать толпой для возможности свержения», - сказал он.

По словам Рубина, сотрудники Госдепа якобы нашли такие доказательства в ходе поездок в Аргентину, Германию, Францию и Молдавию. При этом подтверждающие данные обвинения факты представитель Госдепа не привел.

Ранее телеканал CNN сообщил, что Госдепартамент планирует предъявить RT обвинения в связях с российской разведкой. Кроме того, для стран подготовили «информацию о рисках, связанных с деятельностью телеканала».

В ответ на новые санкции против медиагруппы «Россия сегодня» официальный представитель МИД Мария Захарова предложила ввести в США новую профессию - специалист по введенным против РФ санкциям.

Германия США Госдеп США Европа Санкции Россия Франция Выборы
13 сентября 2024, 21:33
Госдеп обвинит RT в связях с российской разведкой
РИА «Новости»
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Госдеп США вскоре предъявит RT обвинения в связях с российской разведкой. Об этом телеканал CNN сообщил анонимный чиновник в администрации президента Джо Байдена.

«Госдепартамент опубликует рассекреченные данные разведки, свидетельствующие о том, что „RT полностью интегрировали в операции российской разведки по всему миру“», - отметили в материале.

По данным телеканала, сотрудники Госдепа начнут дипломатическую кампанию, в ходе которой предоставят странам «информацию о рисках, связанных с деятельностью RT».

В пресс-службе RT в ответ с иронией заявили, что все это время они вели вещание «из штаб-квартиры КГБ». Кроме того, у телеканала «заканчивается попкорн, чтобы смотреть на то, что еще придумают в США.

В начале сентября американские власти ввели санкции против медиагруппы «Россия сегодня», РИА Новости, RT, Sputnik и Ruptly. Также ограничения коснулись и редактора медиагруппы Маргариты Симоньян.

Разведка США Госдеп США Санкции Россия Маргарита Симоньян

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